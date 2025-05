Aplaudiment unànime a BBVA després de treure això de la màniga: al·lucinant, ho canvia tot

BBVA ha sorprès Europa en liderar un ambiciós projecte pilot que podria revolucionar la forma en què es gestionen els cobraments entre bancs. Juntament amb CaixaBank, ambdós estan provant el sistema SEPA Request to Pay (SRTP), una innovació que promet transformar els pagaments instantanis a Europa.

BBVA s'ho pren seriosament: primeres proves de cobraments instantanis entre bancs

El SRTP és una iniciativa del Consell Europeu de Pagaments (EPC) que permet a empreses i particulars enviar sol·licituds de pagament digitals pels seus bancs. Aquestes sol·licituds poden ser acceptades o rebutjades pel destinatari, i, en cas d'acceptació, el pagament es realitza de forma instantània, operant 24/7.

Aquest sistema complementa les transferències instantànies tradicionals, oferint una solució més flexible i eficient per gestionar cobraments i pagaments. Durant abril i maig de 2025, BBVA i CaixaBank estan realitzant proves pilot del sistema SRTP, en col·laboració amb Iberpay, la plataforma espanyola de pagaments.

L'objectiu és avaluar l'eficàcia i eficiència d'aquest nou mètode de cobrament instantani entre bancs. Aquestes proves busquen validar l'operativitat del sistema en entorns reals i preparar la seva implementació a gran escala.

Un avenç significatiu que arribarà aviat, llevat sorpresa

El SRTP representa un pas endavant en la digitalització dels serveis financers. Permet a les empreses millorar la gestió dels seus cobraments, reduir els temps d'espera i oferir als clients una experiència de pagament més transparent i segura. A més, en operar 24/7, s'eliminen les restriccions horàries, facilitant les transaccions en qualsevol moment.

Per als consumidors, aquest sistema ofereix un major control sobre els seus pagaments, permetent-los decidir quan i com realitzar un pagament després de rebre una sol·licitud. Això millora la gestió financera personal i redueix la possibilitat d'errors o fraus.

Si les proves pilot resulten exitoses, s'espera que el sistema SRTP estigui disponible per al públic general en els pròxims mesos. La implementació dependrà dels resultats obtinguts durant les proves d'abril i maig i de l'adaptació de les infraestructures bancàries per suportar aquest nou sistema.

BBVA treu pit sobre aquesta novetat: ho canviarà tot

BBVA ha expressat el seu compromís amb la innovació i la millora contínua dels seus serveis. L'entitat considera que el SRTP és una eina clau per oferir als seus clients solucions de pagament més eficients i segures. A més, destaca la importància de col·laborar amb altres institucions financeres, com CaixaBank, per impulsar l'adopció d'estàndards comuns que beneficiïn tot l'ecosistema financer europeu.

El projecte pilot liderat per BBVA i CaixaBank per implementar el sistema SEPA Request to Pay marca un fita en l'evolució dels pagaments digitals a Europa. Si les proves actuals confirmen la seva eficàcia, podríem estar davant una transformació significativa en la forma en què gestionem els nostres cobraments i pagaments diaris.