Verificat: compte, BBVA troba la tecla i milions de clients es freguen les mans

BBVA ha llançat un avís important per a aquells que busquen una ajuda efectiva per estalviar. Al seu blog, han destacat la utilitat de la 'fórmula Greene', un mètode que ensenya com estalviar com mai abans. Però, en què consisteix aquesta fórmula i per què està guanyant tanta popularitat?

BBVA t'ajuda a estalviar fàcilment: per què està de moda la fórmula Greene

La 'fórmula Greene' és un mètode d'estalvi que estableix objectius clars segons l'edat i el salari anual d'una persona. Va ser popularitzada per Kimmie Greene des del departament de màrqueting d'Intuit, una empresa nord-americana especialitzada en programari financer.

Aquest mètode proposa acumular un patrimoni suficient per mantenir el nivell de vida durant la jubilació. I tot, sense dependre únicament de la pensió pública.

Encara que l'autoria exacta no està del tot clara, va ser Kimmie Greene qui va donar a conèixer aquest mètode mentre treballava a Intuit. El seu objectiu era oferir una guia senzilla perquè les persones poguessin planificar el seu estalvi de manera efectiva i assegurar una vellesa confortable.

Com funciona la fórmula Greene?

La fórmula que exposa BBVA es basa en dues variables: l'edat i el salari brut anual. Aquest enfocament permet establir metes clares i assolibles per a cada etapa de la vida laboral. Es divideix en diverses fases:

Als 30 anys: Haver estalviat l'equivalent a un salari anual. Als 35 anys: Tenir estalviat el doble del salari anual. Als 40 anys: Comptar amb el triple del salari anual en estalvis. Als 45 anys: Acumular el quàdruple del salari anual.

Als 50 anys: Aconseguir cinc vegades el salari anual en estalvis. Als 65 anys: Arribar a la jubilació amb vuit vegades el salari anual estalviat.

Avantatges d'aquesta fórmula: BBVA ho deixa ben clar i això diuen els experts

El principal avantatge de la fórmula Greene és que proporciona una guia estructurada i fàcil de seguir per a l'estalvi a llarg termini. En establir objectius específics segons l'edat, ajuda les persones a mantenir-se enfocades i motivades en el seu pla financer. A més, en començar a estalviar des d'una edat primerenca, s'aprofita l'interès compost, cosa que pot augmentar significativament l'import total estalviat.

Experts de BBVA destaquen la importància de començar a estalviar com més aviat millor i d'establir metes clares. José Antonio Herce, president del Fòrum d'Experts de l'Institut BBVA de Pensions, assenyala que "l'hàbit cal crear-lo des de l'inici de la vida laboral".

En la seva opinió, "la clau està en l'estalvi precautori. És a dir, el destinat a donar resposta a la incertesa sobre els ingressos futurs", assenyala.