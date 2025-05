Confirmat: BBVA fa una crida urgent, mai facis això o ho lamentaràs

BBVA ha emès una crida urgent a tots els seus clients: mai comparteixis les teves dades personals ni facis transferències per indicació de suposats empleats del banc que et contactin per telèfon. Aquest advertiment respon a una onada de fraus que suplanten la identitat del banc mitjançant trucades i missatges falsos.

BBVA llança una alerta important: urgeix més que mai i els seus clients han de saber-ho

Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el "spoofing" perquè al teu mòbil aparegui el número oficial de BBVA, com el 900 102 801. Així, et fan creure que la trucada prové realment del banc. En la conversa, t'alerten de moviments sospitosos al teu compte o d'intents d'accés no autoritzats.

Amb to alarmista, et demanen que transfereixis els teus diners a un "nou compte segur" per protegir-lo. Fins i tot poden sol·licitar-te codis d'un sol ús (OTP) que reps per SMS. Tot això és fals.

De vegades, el frau comença amb un SMS que aparenta ser de BBVA, informant-te d'una incidència i demanant-te que verifiquis les teves dades a través d'un enllaç. Aquest enllaç condueix a una pàgina web falsa on els estafadors recopilen la teva informació personal i bancària. Posteriorment, et truquen fent-se passar pel banc, utilitzant les dades que has proporcionat prèviament per guanyar-se la teva confiança i continuar amb l'engany.

Per què és tan perillós? Milions de clients de BBVA ja estan alertats

Aquest tipus de suplantació és extremadament perillós perquè els estafadors aconsegueixen que la trucada sembli legítima. Si proporciones les teves dades o fas transferències, podries perdre tots els diners del teu compte. A més, si no actues amb rapidesa, els delinqüents poden realitzar més operacions en el teu nom.

Si reps una trucada sospitosa o un SMS amb enllaços, no proporcionis informació personal ni bancària. BBVA mai et demanarà claus, codis OTP ni que facis transferències per telèfon. Si has compartit informació o realitzat alguna operació, contacta immediatament amb BBVA a través dels seus canals oficials i denuncia l'incident a les autoritats.

El que sempre hauries de fer en aquests casos

Si algú et truca dient ser de BBVA i et demana informació o accions urgents, penja i contacta directament amb el banc. No comparteixis codis OTP, aquests codis són personals i BBVA mai te'ls sol·licitarà per telèfon.

Evita accedir a enllaços en SMS o correus electrònics. Si reps un missatge amb un enllaç, no l'obris. En el seu lloc, accedeix a la pàgina oficial del banc escrivint l'adreça al teu navegador.

Instal·la antivirus i mantén actualitzats els teus sistemes operatius i aplicacions. Verifica l'autenticitat de les comunicacions: Si tens dubtes sobre la legitimitat d'una trucada o missatge, contacta amb BBVA a través dels seus canals oficials.