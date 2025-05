Comunicat important de Banc Sabadell: no avisa més, perill màxim si fas això

Banco Sabadell ha emès un comunicat urgent per alertar els seus clients sobre un nou frau que està circulant. Els estafadors estan utilitzant tècniques sofisticades per enganyar les persones i obtenir el seu número PIN sota el pretext d'un suposat bloqueig de targeta.

Banco Sabadell no pot ser més taxatiu: oblida't de fer això o podries perdre-ho tot

Els delinqüents envien missatges de text o correus electrònics que aparenten ser de Banco Sabadell, informant el client que el seu compte o targeta ha estat bloquejada per motius de seguretat. Aquests missatges inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web falses que imiten l'aparença del lloc oficial del banc.

Una vegada que la víctima ingressa les seves credencials, els estafadors poden accedir al seu compte. En alguns casos, fins i tot realitzen trucades telefòniques fent-se passar per empleats del banc per sol·licitar informació addicional, com el número PIN.

Per què mai has de proporcionar el teu PIN per telèfon?

Banco Sabadell mai sol·licita dades sensibles, com el número PIN, a través de trucades telefòniques, missatges de text o correus electrònics. Compartir aquesta informació pot permetre als estafadors realitzar transaccions no autoritzades al teu compte. És fonamental recordar que el banc no demanarà aquest tipus d'informació per aquests mitjans.

Hi ha senyals que poden ajudar-te a detectar un intent de frau. Els estafadors solen crear un sentit d'urgència perquè actuïs sense pensar.

Els enllaços en els missatges poden dirigir a llocs web que imiten el banc, però amb adreces lleugerament diferents. Qualsevol sol·licitud d'informació confidencial, com contrasenyes o números de targeta, és un senyal d'alerta.

Si sospites d'un frau, Banco Sabadell et dona un cop de mà

Si reps un missatge o trucada sospitosa no proporcionis informació personal, no comparteixis el teu número PIN ni altres credencials. Evita accedir a llocs web a través d'enllaços en missatges no sol·licitats.

Contacta directament amb el banc, utilitza els canals oficials de Banco Sabadell per verificar qualsevol informació. Informa el banc sobre l'intent de frau perquè puguin prendre mesures i alertar altres clients.

No dubtis més: això és el que hauries de fer per protegir el teu compte

Per mantenir les teves dades segures actualitza regularment les teves contrasenyes i PIN. Evita utilitzar combinacions òbvies i canvia-les periòdicament.

Banco Sabadell ofereix serveis d'alertes per SMS per a operacions superiors a certs imports. Utilitza l'autenticació de dos factors, aquesta capa addicional de seguretat pot prevenir accessos no autoritzats.