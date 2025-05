Avís urgent de Banco Sabadell als espanyols: més et val fer això, perill

En les últimes hores, Banco Sabadell ha emès un avís urgent dirigit a empreses i autònoms a Espanya. El motiu: un augment preocupant de fraus coneguts com "Man in the Middle" (MITM), que estan posant en risc les finances de moltes companyies.

Man in the Middle: el frau que porta de cap a Banco Sabadell, molt de compte

Aquest tipus de frau ocorre quan un ciberdelinqüent s'interposa en la comunicació entre una empresa i el seu proveïdor. L'estafador intercepta correus electrònics i, fent-se passar pel proveïdor, sol·licita canvis en les dades de pagament.

D'aquesta manera, els fons destinats al proveïdor legítim acaben en un compte fraudulent controlat pel delinqüent. Els senyals d'alerta inclouen sol·licituds inesperades per actualitzar dades bancàries o canvis en el compte de destinació d'un pagament.

És comú que els estafadors utilitzin adreces de correu electrònic molt similars a les reals, amb petites variacions difícils de detectar. A més, poden acompanyar el correu amb una trucada telefònica per donar credibilitat a l'engany.

Conseqüències per a les empreses: millor que tinguis tota la cura del món

Si una empresa cau en aquest tipus de frau, pot enfrontar pèrdues econòmiques significatives. Recuperar els diners transferits a un compte fraudulent és complicat i, en molts casos, impossible. A més, l'empresa pot patir danys en la seva reputació i enfrontar problemes legals amb els seus proveïdors.

Banco Sabadell ofereix diversos consells per evitar ser víctima d'aquest frau. Si reps una petició per actualitzar el compte de pagament d'un proveïdor, confirma la informació a través d'un canal diferent al correu electrònic, com una trucada telefònica al número oficial del proveïdor.

Presta atenció a les adreces de correu electrònic. Els estafadors solen usar adreces molt similars a les reals. Revisa acuradament qualsevol variació en el domini o en el nom del remitent.

El que mai et demanarà Banco Sabadell: no tinguis dubtes

Estableix procediments dins de la teva empresa per confirmar qualsevol sol·licitud de canvi en les dades de pagament, especialment si prové d'un proveïdor habitual. És fonamental que tots els membres de l'empresa estiguin informats sobre els riscos de fraus com el Man in the Middle i sàpiguen com actuar davant situacions sospitoses.

Banco Sabadell mai sol·licita informació confidencial com contrasenyes o codis PIN a través de correus electrònics, missatges de text o trucades telefòniques. Si reps una sol·licitud d'aquest tipus, desconfia i contacta directament amb el banc.