Oficial: El Banco Santander tira la casa per la finestra, els seus clients ho demanaven a crits

Milers de clients de Banco Santander estan satisfets: aquesta targeta encanta molts per les seves condicions

Miguel Cuartas Ortego

Banco Santander ha sorprès tothom amb un anunci que ha fet molt feliços els seus clients. L'entitat ha millorat les condicions d'una de les seves targetes més especials del seu catàleg. Molts usuaris feia temps que la demanaven, i ara el banc ha decidit llançar una campanya que promet deixar tothom més que satisfet

La Targeta de Crèdit Santander ofereix un 1% de reemborsament en totes les compres que es facin amb ella. I no es tracta d'un petit incentiu. Segons ha explicat el mateix Santander, el client pot arribar a rebre fins a 120 euros a l'any

Banco Santander té la targeta que tothom buscava: 120 euros a l'any

Això vol dir que, simplement fent servir la targeta de manera habitual, pots recuperar una part important de la teva despesa anual. El millor és que aquest reemborsament s'aplica de manera senzilla. No cal fer gestions complicades ni entrar en sortejos

L'1% s'acumula i es retorna directament, cosa que ha generat molta satisfacció entre els usuaris. Així, Banco Santander respon a una de les peticions més repetides per part de qui busca beneficis reals per les seves compres amb targeta

Tot el procés és clar, directe i digital

Les condicions per accedir a aquesta Targeta de Crèdit Santander són accessibles, no hi ha comissions d'emissió ni de manteniment, la qual cosa la fa encara més atractiva. A més, la pots sol·licitar des de l'app del banc, sense haver d'anar a una oficina. Tot el procés és clar, directe i digital, cosa que facilita molt l'experiència

La targeta també inclou un control total des del mòbil, pots veure els teus moviments, ajustar els teus límits i configurar alertes de seguretat. Per a molts, és la targeta ideal per al dia a dia. I si en algun moment no pots pagar el total a final de mes, tens diverses formes de finançament disponibles, sempre explicades de manera clara pel banc

Un producte que genera satisfacció entre els seus clients

A més, hi ha altres detalls a tenir en compte. Per exemple, si ets client de certs plans del banc, pots tenir beneficis extra. Tot això fa que molts usuaris ja s'estiguin passant a aquesta targeta, buscant aprofitar el reemborsament de l'1% i la resta d'avantatges

Banco Santander ha encertat de ple. Ha llançat un producte que els seus clients feia temps que esperaven, amb condicions fàcils d'entendre, sense comissions i amb un reemborsament que pot arribar als 120 euros anuals. No és estrany que hi hagi cada cop més clients contents compartint la seva experiència amb aquesta targeta

