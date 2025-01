Avís urgent d'Hisenda als espanyols: si no ho has fet ja, dona't per vençut

Hisenda acaba de llançar un avís urgent per a milions de contribuents a Espanya. Si abans del 31 de desembre no vas dur a terme certes gestions, és possible que ara resulti massa tard. Sobretot per treure-li un major rendiment a la teva pròxima declaració de la renda.

Cada any, el fisc emet recordatoris als ciutadans perquè aprofitin les oportunitats de deducció i altres avantatges fiscals. Aquestes accions són clau per pagar menys en la declaració. Tanmateix, si no les has executat t'afectarà directament a la quantitat d'impostos que hauràs d'abonar en la pròxima campanya de la renda.

Què recomana Hisenda per pagar menys impostos?

Ara ja és massa tard pensant en la pròxima declaració de la renda. Però sí que podries anar preparant-te també per a la campanya de l'any 2026. Hi ha una sèrie de recomanacions que hauries de seguir perquè la declaració et surti el més favorable possible.

En qualsevol cas, el més pròxim serà la campanya que començarà el pròxim mes d'abril. Per exemple, si no vas fer aportacions al teu pla de pensions, ara ja és massa tard. Aquestes aportacions poden reduir la teva base imposable, la qual cosa es tradueix en pagar menys en la declaració de la renda.

Des d'Hisenda també proposen per desgravar fer inversions en startups o empreses de nova creació. Les donacions a ONGs i a entitats benèfiques són una altra forma senzilla d'obtenir deduccions fiscals. Aquestes aportacions, realitzades abans de finalitzar l'any, són deduïbles en la pròxima declaració de la renda.

Un altre aspecte fonamental per pagar menys impostos és la inversió en eficiència energètica. Si vas realitzar millores a casa teva per estalviar energia, com la instal·lació de panells solars o sistemes d'aïllament, podries haver obtingut una deducció.

El mateix succeeix si has invertit en la millora del teu habitatge habitual o has aprofitat alguna de les deduccions relacionades. Ja fos per reforma o rehabilitació.

També obtindran una desgravació fiscal aquells que haguessin adquirit un vehicle elèctric. A més, cada comunitat autònoma té les seves pròpies deduccions fiscals, les quals no s'apliquen de forma automàtica.

Què fer ara?

Si no has realitzat aquestes accions abans del 31 de desembre, el millor és preparar-te per a la declaració del pròxim any. Pren-te el temps per revisar tots els possibles beneficis fiscals que puguis aplicar i assegura't que no perdis oportunitats en el futur. És important estar ben informat i actuar a temps

La clau per pagar menys en la declaració de la renda passa per realitzar els tràmits i gestions dins dels terminis fixats.