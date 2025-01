Banc Santander rebaixa la tensió dels clients que usen targeta: té solució

Descobrir un càrrec desconegut a la teva targeta pot ser alarmant, tanmateix, Banco Santander ofereix solucions clares per a aquests casos. El primer és revisar detalladament els moviments del teu compte. Des de l'App Santander, pots geolocalitzar les últimes operacions per verificar si les vas realitzar tu.

Si no reconeixes un càrrec amb la teva targeta de Banco Santander, actua així

Des de l'App Santander, pots apagar la teva targeta temporalment seleccionant "OFF Apagar targeta". Això impedirà el seu ús mentre investigues el càrrec. Posteriorment, pots reactivar-la seleccionant "ON Encendre targeta".

Comunica't amb Superlínia o acudeix a la teva oficina Santander més propera per reportar el càrrec no reconegut. El banc iniciarà una investigació i, per la teva seguretat, bloquejarà la targeta afectada i n'emetrà una de nova.

Sol·licita la devolució dels diners

Banco Santander es compromet a protegir els seus clients davant de fraus. Un cop reportat el càrrec no autoritzat, el banc investigarà el cas. Si es confirma que el càrrec és fraudulent, procediran a la devolució de l'import en un termini raonable.

És important destacar que, segons la normativa, les entitats financeres han de corregir errors en els comptes dels clients. Han de fer-ho dins d'un dia hàbil després de determinar que ha ocorregut un error.

Denuncia el frau

A més d'informar el banc, és recomanable presentar una denúncia davant les autoritats competents. Això no només recolza el teu cas, sinó que també ajuda a combatre activitats fraudulentes. Banco Santander aconsella denunciar immediatament el que ha passat i posar-se en contacte amb ells per bloquejar la targeta.

Descobrir un càrrec no reconegut és estressant, però recorda que Banco Santander està per ajudar-te i protegir els teus interessos. Configura notificacions al teu compte per rebre alertes de moviments. Això et permetrà detectar ràpidament qualsevol activitat sospitosa.

Consells efectius de Banco Santander

Revisa els teus comptes regularment: Una supervisió periòdica dels teus moviments t'ajudarà a identificar anomalies a temps.

Protegeix les teves dades: No comparteixis informació sensible i assegura't d'utilitzar connexions segures quan accedeixis a la teva banca en línia.

Amb tot, si detectes un càrrec desconegut a la teva targeta de Banco Santander, actua amb rapidesa: bloqueja la targeta, contacta el banc, sol·licita la devolució dels diners i presenta una denúncia. Seguint aquests passos i mantenint bones pràctiques de seguretat, podràs protegir les teves finances i mantenir la tranquil·litat.