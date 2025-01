El Banco Santander tira la casa per la finestra: els clients al·lucinen amb aquesta novetat

Banco Santander ha sorprès el mercat immobiliari en posar a la venda un pis a Traspaderne, Burgos, per tan sols 29.900 euros. Aquesta oferta, publicada a Idealista, representa una oportunitat única per a aquells que busquen un habitatge assequible en una localitat tranquil·la i ben comunicada.

El pis compta amb 3 habitacions, cosa que el fa ideal per a famílies o persones que requereixen espai addicional. A més, disposa d'un bany complet, una cuina equipada, un saló lluminós i un balcó.

Banco Santander tira la casa per la finestra amb aquesta ganga de pis

La distribució és funcional, aprofitant al màxim els 80 metres quadrats de superfície. L'immoble es troba en bon estat, llest per entrar a viure, encara que podria beneficiar-se d'algunes actualitzacions per adaptar-lo al gust del nou propietari.

"En entrar, et rebran tres lluminoses habitacions, perfectes per adaptar-se a les teves necessitats, ja sigui com a dormitoris, oficina o sala de jocs. El bany és funcional i acollidor, dissenyat per oferir-te un espai relaxant", resa l'anunci.

A més, afegeixen que "el saló és el cor de la llar, un lloc ampli i acollidor on podràs compartir moments inoblidables amb familiars i amics. La cuina, ben equipada, és perfecta per donar curs a la teva creativitat culinària i gaudir de deliciosos àpats".

Aquest pis de Banco Santander es ven per només 29.900 euros

Traspaderne és una localitat situada a la província de Burgos, coneguda pel seu entorn natural i la seva qualitat de vida. Ofereix serveis bàsics com botigues, centres educatius i sanitaris, a més d'estar ben comunicada amb altres poblacions properes. La tranquil·litat de la zona i la proximitat a paratges naturals la converteixen en un lloc atractiu per a aquells que busquen allunyar-se del bullici.

La decisió de Banco Santander de vendre aquest pis a un preu tan competitiu pot interpretar-se com una estratègia per agilitzar la venda d'immobles en la seva cartera. Aquest tipus d'ofertes són escasses en el mercat actual, on els preus de l'habitatge han experimentat increments significatius en els últims anys.

Aquest se situa a la localitat burgalesa de Traspaderne

Per a aquells interessats a adquirir aquesta ganga immobiliaria, és recomanable actuar amb rapidesa. Les oportunitats com aquesta solen atreure nombrosos compradors, cosa que pot derivar en una venda ràpida. A més, és aconsellable realitzar una visita a l'immoble per avaluar personalment el seu estat i confirmar que compleix amb les expectatives.

La publicació d'aquest pis de Banco Santander facilita l'accés a la informació detallada sobre l'immoble. Incloent fotografies, característiques específiques i dades de contacte per concertar una visita. La plataforma és una de les més utilitzades a Espanya per a la compra i venda de propietats, garantint una àmplia visibilitat de l'oferta.