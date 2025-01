Comunicat urgent de CaixaBank: molt de compte si acostumes a utilitzar els seus caixers automàtics

CaixaBank ha emès un avís urgent per alertar els seus clients sobre una estafa que s'està produint als seus caixers automàtics. Aquesta estafa, coneguda com a "reintegrament amb codi", està sent utilitzada per delinqüents per sostreure diners dels comptes bancaris dels usuaris.

CaixaBank es posa seriosa: compte amb l'estafa del reintegrament amb codi

Aquest servei de CaixaBank permet als clients retirar diners dels caixers automàtics sense utilitzar la targeta bancària. En el seu lloc, es genera un codi personal que s'introdueix al caixer per acabar l'operació. Si bé aquest mètode ofereix comoditat i rapidesa, també s'ha convertit en un blanc per als ciberdelinqüents.

L'estafador es fa passar per un representant de l'entitat i contacta amb el client mitjançant una trucada telefònica, correu electrònic o missatge de text. El delinqüent informa el client que s'ha detectat un intent de reintegrament en un caixer i que, per anul·lar-lo, cal seguir alguns passos.

L'estafador porta el client a través de la seva banca en línia, sol·licitant que activi un nou reintegrament i proporcionant un codi personal. Sota l'aparença de solucionar el problema, el client dona el seu codi, permetent al delinqüent accedir al compte bancari i retirar diners.

Com podem evitar caure en aquesta estafa?

CaixaBank insta els seus usuaris a estar extremadament atents i seguir aquestes recomanacions per evitar ser víctimes de l'estafa del reintegrament amb codi. Davant de qualsevol comunicació no sol·licitada que pretengui ser de CaixaBank, és fonamental verificar la identitat de l'interlocutor.

CaixaBank no sol·licitarà informació personal o codis de reintegrament a través de trucades, correus electrònics o missatges de text no iniciats pel client. Els codis personals generats per als reintegraments s'han de mantenir confidencials. CaixaBank mai demanarà que comparteixis aquest codi amb altres, fins i tot si la persona diu ser un representant del banc.

Això ens aconsella CaixaBank si hem estat víctima del frau

A més, assegura't de tenir l'última versió de l'aplicació de CaixaBank. Una que inclou les últimes actualitzacions de seguretat que protegeixen el teu compte contra possibles fraus. Si sospites que has estat víctima de l'estafa del reintegrament amb codi, segueix aquests passos immediatament.

Contacta amb CaixaBank: Truca al servei d'atenció al client de CaixaBank per informar sobre la situació i sol·licita el bloqueig temporal del teu compte per prevenir més moviments fraudulents.

Revisa les teves transaccions: Verifica totes les transaccions recents i reporta qualsevol activitat sospitosa.

Actualitza les teves contrasenyes: És important també actualitzar les contrasenyes de la teva banca en línia i qualsevol altre servei associat al teu compte bancari.

L'alerta emesa per CaixaBank destaca la necessitat d'estar vigilant i seguir les recomanacions proporcionades per protegir els nostres comptes bancaris de possibles estafes. Mantenir-se informat i actuar amb precaució és clau per evitar ser víctima de fraus als caixers automàtics.