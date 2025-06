L'últim del Banco Santander no és per prendre-s'ho a broma: compte amb el teu telèfon, perill

El teu telèfon mòbil guarda més que fotos i missatges: conté accés directe al teu banc, les teves contrasenyes i la teva informació personal. Per això, Banco Santander ha llançat una alerta clara als seus clients: protegir el mòbil és protegir els teus diners.

Els ciberdelinqüents saben que el mòbil és la porta d'entrada als teus comptes. Aprofiten qualsevol descuit: una contrasenya senzilla, una xarxa wifi oberta o un SMS fals poden ser suficients per robar les teves dades. El smishing, per exemple, és una tècnica en què els estafadors envien missatges que semblen del banc per enganyar-te i obtenir la teva informació.

Banco Santander dona la clau per protegir el teu telèfon: segueix això a rajatabla

Banco Santander ofereix ajuda pràctica perquè els seus clients reforcin la seguretat dels seus dispositius. Actualitza sempre el sistema operatiu i les aplicacions. Les actualitzacions corregeixen errors que els ciberdelinqüents podrien aprofitar.

Evita fer servir la mateixa contrasenya en diferents serveis. Utilitza combinacions llargues i úniques, i considera l'ús de gestors de contrasenyes per emmagatzemar-les de manera segura.

Evita xarxes wifi obertes, no facis operacions bancàries ni introdueixis dades sensibles quan estiguis connectat a xarxes públiques. Aquestes xarxes poden ser insegures i facilitar l'accés a les teves dades.

Descarrega aplicacions només de fonts oficials. Assegura't que les apps provenen de botigues oficials i verifica que el desenvolupador sigui Banco Santander abans d'instal·lar qualsevol aplicació relacionada amb el banc.

Banco Santander implanta aquestes mesures per la teva seguretat: tingues-ho en compte

A més d'aquests consells, Banco Santander ha implementat mesures per protegir els seus clients, com l'autenticació en dos passos. A més, ofereix una capa addicional de seguretat que requereix un codi extra en iniciar sessió a la banca en línia.

També són vàlides les alertes d'activitat sospitosa. Són notificacions que t'informen de moviments inusuals als teus comptes, permetent-te actuar ràpidament davant possibles fraus.

L'educació en ciberseguretat és vital, amb iniciatives com el podcast "Titania" i programes de formació per conscienciar sobre els riscos digitals i com prevenir-los.

Protegir el teu telèfon mòbil és essencial per mantenir a resguard la teva informació i els teus diners. Segueix els consells de Banco Santander: actualitza sempre, utilitza contrasenyes segures, evita xarxes wifi obertes i descarrega aplicacions només de fonts oficials. Amb aquestes mesures i les eines que ofereix el banc, estaràs millor preparat per fer front a les amenaces digitals.