Confirmat: Banco Santander fa el pas endavant que molts demanaven a crits, per fi

Banco Santander ha llançat un nou pla anomenat "Emprèn", dissenyat per donar suport a autònoms, emprenedors i petits negocis. Aquest pla ofereix una sèrie de serveis i beneficis que busquen facilitar la gestió financera i el creixement d'aquests professionals.

Una de les principals característiques d'"Emprèn" és el Compte Negocis. Un compte sense comissions de manteniment ni requisits d'ingressos mínims o domiciliació de rebuts. Aquest compte permet fer transferències il·limitades a través de canals digitals i ofereix la possibilitat d'ingressar xecs a l'oficina sense cost addicional.

A més, el pla inclou una targeta de crèdit gratuïta per a autònoms i per a negocis amb una facturació anual superior a 1.800 euros. També s'ofereix un Terminal de Punt de Venda (TPV) amb tarifa plana gratuïta durant fins a 12 mesos, en contractar la targeta de crèdit professional i una assegurança.

Per incentivar la vinculació, Banco Santander ofereix bonificacions de 450 euros a autònoms que domiciliïn les assegurances socials i contractin un producte o servei addicional. En el cas de comerços i microempreses, la bonificació pot arribar als 500 euros si es fan pagaments d'assegurances socials i nòmines a través del banc.

Pel que fa als serveis no financers, "Emprèn" proporciona accés a formació gratuïta en línia a través de la plataforma Santander X. Aquesta formació abasta temes com màrqueting digital, estratègies de creixement, ciberseguretat i l'ús d'eines tecnològiques com la intel·ligència artificial. A més, els usuaris poden accedir a descomptes en productes tecnològics i serveis d'assessoria legal i informàtica.

Per si no n'hi hagués prou, els clients que s'adhereixin tindran la tramitació sense cost de l'alta com a autònom o empresa, gràcies a la col·laboració amb Legálitas. Alhora, podran acollir-se a tres mesos de gestoria i assessoria legal sense pagar ni un cèntim.

Per reforçar la seguretat digital, el pla inclou el servei Cyber Guardian, que ofereix protecció contra amenaces cibernètiques, una preocupació creixent per als negocis en l'era digital.

Amb aquestes iniciatives, Banco Santander busca captar autònoms i emprenedors, oferint una oferta integral que combina serveis financers i no financers, adaptats a les necessitats actuals del mercat. El pla "Emprèn" representa un pas significatiu en el compromís del banc amb el suport al teixit empresarial i emprenedor.