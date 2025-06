Aplaudiment majúscul al Banco Santander per fer-ho realitat: aquest gest emociona tothom

En un món on les accions solidàries marquen la diferència, Banco Santander ha aconseguit un reconeixement unànime pel seu ferm compromís amb les ONGs i les persones en situació de vulnerabilitat.

Clients, empleats i la societat en general han brindat un aplaudiment majúscul a l'entitat per la seva tasca el 2025, destacant iniciatives que no només emocionen, sinó que transformen vides. Un dels programes més emblemàtics és "Euros de tu Nòmina", que en els seus 16 anys d'existència ha distribuït més de sis milions d'euros a més de 150 ONGs.

Banco Santander està d'enhorabona: tothom aplaudeix la feina feta

Aquest projecte permet als empleats presentar i apadrinar iniciatives solidàries, escollir els guanyadors i cofinançar-los juntament amb el banc. El 2024, el fons va assolir els 700.000 euros, beneficiant 16 projectes seleccionats entre més de 300 candidatures. Un exemple és la Fundació Hay Salida, que va rebre suport per a la seva residència destinada a dones amb addiccions en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

El compromís de Banco Santander no es limita a Espanya. A nivell global, l'entitat ha invertit 166 milions d'euros el 2024 en suport a la comunitat, beneficiant cinc milions de persones. Aquesta inversió s'ha centrat a fomentar l'educació, l'ocupabilitat, l'emprenedoria i el desenvolupament de programes d'educació financera i acció social.

Més de 2.500 voluntaris de Banco Santander: molt de mèrit

A més, el banc ha respost activament davant crisis humanitàries, prestant suport en desastres naturals com les inundacions a València. També en els incendis a Xile, les inundacions al Brasil i el terratrèmol a la Xina.

El voluntariat corporatiu és un altre pilar fonamental. Més de 2.500 voluntaris de Banco Santander han dedicat 11.000 hores a accions solidàries, impartint 1.660 tallers d'educació financera a Espanya. I tot a través del programa "Finanzas para Mortales".

Aquestes activitats han estat reconegudes per la Fundació Integra, que va guardonar el banc als Premis de Voluntariat 2024 per la seva tasca en la millora de l'ocupabilitat de persones en exclusió social severa.

Esperen que aquest compromís continuï i es reforci els pròxims anys

Des de la direcció de Banco Santander, es destaca la importància d'aquestes accions. María Ruiz-Moyano, responsable d'Acció Social, afirma: "A Banco Santander som conscients del paper vital que juguen les entitats socials a les comunitats on operem. Per això, col·laborem amb ONGs a tots els països on som presents".

Els clients i empleats del banc esperen que aquest compromís continuï i es reforci els pròxims anys. L'expectativa és que Banco Santander segueixi liderant iniciatives solidàries que generin un impacte positiu a la societat, tant a Espanya com a l'estranger.