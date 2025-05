Salten les alarmes al Banco Santander: per molt que et sorprengui, mai facis això

Banco Santander ha emès una alerta urgent als seus clients a causa d'una nova campanya de phishing que s'està propagant ràpidament. Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques cada cop més sofisticades per enganyar els usuaris i obtenir-ne les dades personals i bancàries.

Una de les tàctiques més recents implica missatges que aparenten ser del Banco Santander, informant sobre suposats problemes de seguretat al compte de l'usuari.

Banco Santander alerta tots els seus clients: aquest curs és un frau

Aquests missatges, enviats per correu electrònic o SMS, inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web fraudulentes que imiten l'aparença del lloc oficial del banc. L'objectiu és que l'usuari introdueixi les seves credencials, les quals són capturades pels estafadors.

A més, s'ha detectat una campanya a Instagram on es promociona un suposat curs d'inversió en línia amb 100 places gratuïtes. Els estafadors utilitzen comptes falses que imiten entitats financeres reconegudes, com Trade Republic, i fan servir logotips fraudulents per donar credibilitat a l'oferta.

No t'hi juguis: Banco Santander no t'avisa més del perill

En fer clic a l'enllaç proporcionat, els usuaris són redirigits a llocs web dissenyats per robar informació personal i financera. És important destacar que Banco Santander mai sol·licitarà informació confidencial, com contrasenyes o codis de seguretat, a través de correus electrònics, SMS o trucades telefòniques.

Si reps una comunicació sospitosa, el recomanable és no fer clic a cap enllaç ni proporcionar informació personal. En el seu lloc, contacta directament amb el banc a través dels canals oficials per verificar l'autenticitat del missatge.

Fent això tan senzill, estaràs més segur: és pel teu bé

Per protegir-te d'aquest tipus de fraus, tingues en compte les següents recomanacions: Desconfia de missatges que generin un sentit d'urgència o alarma i verifica sempre l'adreça de correu electrònic del remitent i l'URL dels enllaços abans de fer-hi clic.

A més, no comparteixis informació personal o financera a través de canals no verificats. També has de tenir actualitzat el teu programari de seguretat i realitzar anàlisis periòdiques als teus dispositius.

Si sospites que has estat víctima d'un intent de phishing, reporta l'incident al banc enviant un correu electrònic a reportphishing@gruposantander.com. A més, és aconsellable canviar les teves contrasenyes i monitorar els teus comptes bancaris per detectar qualsevol activitat inusual.