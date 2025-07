Banco Santander té la solució que molts necessitaven a Espanya: fàcil i en segons

El Banco Santander ha llançat una novetat que agradarà a molts clients i tracta sobre els rebuts del banc. Ara pots fer aquest tràmit en pocs passos, tant des del mòbil com des de l'ordinador, sense cues, sense trucades i sense esperes.

La funcionalitat està disponible a l'app Santander i a la banca en línia. Si un client detecta un rebut domiciliat que no vol, pot tornar aquest càrrec en qüestió de segons.

Banco Santander evita que els seus clients perdin el temps: així de fàcil és tornar un rebut

N'hi ha prou amb accedir a l'opció “Rebuts” a la secció “Comptes i targetes”, seleccionar el rebut i prémer “Tornar rebut”. Després només cal confirmar amb la Firma Electrònica i ja està.

Per exemple, a través de l'app, accedeixes amb la teva clau, entres a “Posició global” i després vas a “Rebuts”. Selecciones l'import que vols tornar, prems l'opció corresponent i confirmes l'operació. En menys d'un minut, la sol·licitud està feta.

Si utilitzes l'app de Banco Santander, veuràs com de fàcil t'ho posa

L'app de Santander ha estat dissenyada per fer-se de manera intuïtiva, permet navegar fàcilment fins a trobar el rebut desitjat, prémer-lo i procedir. Tot en pantalla tàctil, ben organitzat i sense complicació. Amb tot, aquest procés no et portarà més d'un minut.

Per si això no fos suficient, el banc ha introduït altres gestions importants sobre rebuts. A més de tornar-los, pots sol·licitar un duplicat, descarregar en PDF, imprimir, anul·lar la domiciliació o domiciliar el rebut en un altre compte. Tot des del mateix menú.

En la pràctica, per demanar un duplicat entres a “Rebuts i impostos”, selecciones el pagament i tries “Demanar duplicat”, també amb Firma electrònica. Està disponible per a rebuts de fins a 15 mesos enrere i sense excedir un rang de dos mesos.

No s'atura aquí Banco Santander: altres avantatges

Altres avantatges són que pots consultar tots els teus rebuts pròxims a carregar-se, filtrar per data o emissor, i organitzar-los per portar un millor control.

Amb aquesta nova funcionalitat, el Banco Santander fa un pas ferm en el seu compromís amb la digitalització i l'atenció a les necessitats del client. Tot apunta que l'objectiu és clar: més autonomia, menys fricció i una relació bancària sense barreres.

Si ets client, ja saps: només necessites la teva app o accés en línia, la teva firma electrònica i uns segons per tornar aquell rebut que no vols. I si encara no la fas servir, és un bon moment per descobrir que és molt senzill.