Boníssimes notícies del Banco Santander a aquells que fa servir els seus caixers

Banco Santander ha llançat una guia molt útil per a qui prefereix treure diners del caixer més fàcilment que de costum. La idea és simple: ja no necessites la teva targeta física per treure efectiu i t'indiquem la millor manera de fer-ho.

Per començar, obre l'app Santander al teu mòbil i inicia sessió. Després, busca l'opció "Retirada sense targeta" o "Enviar diners amb codi".

La forma més útil de treure efectiu dels caixers: fes cas al Santander

Des d'allà pots generar un QR, introduir l'import a retirar, afegir un concepte i confirmar amb la teva clau de seguretat o signatura electrònica. Això crea un codi temporal —de 8 dígits o en format QR— que podràs utilitzar al caixer.

Un cop al caixer, selecciona "Operacions sense targeta" i tria "Retirar efectiu amb codi". Acosta la pantalla del mòbil perquè el caixer llegeixi el codi QR o introdueix manualment els dígits. La màquina entrega l'efectiu de seguida, sense necessitat d'introduir cap targeta i sense comissions addicionals.

Molts clients prefereixen aquesta opció per treure diners: passos senzills

És molt més ràpid i còmode, no has de buscar la teva cartera i tot es fa des del mòbil en uns pocs passos. A més, si oblides la targeta, no hi ha problema. També permet compartir el codi amb una altra persona perquè retiri els diners per tu, de manera segura.

Els passos a seguir són senzills: només cal obrir l'app, generar el codi QR, anar al caixer, seleccionar l'opció sense targeta i escanejar. Fins i tot pots utilitzar l'opció contactless si el caixer està habilitat per a NFC i tens Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay actius. Però el sistema amb QR és més universal i útil per a tots els caixers compatibles.

La retirada de diners es converteix en quelcom intuïtiu

Banco Santander explica que aquesta funció forma part de la seva aposta per la seguretat digital. I és que vol oferir una informació completa i una experiència més fàcil i ràpida. El servei està disponible a milers de caixers Santander i xarxes associades a Espanya.

Segons el banc, el codi és vàlid per a alguns dies i protegeix l'usuari perquè no revela dades sensibles i depèn de la clau i de la signatura. El que afegeix una capa més de seguretat. Els analistes i usuaris destaquen aquesta novetat com un veritable “gest” a la comoditat digital.

Gràcies a aquesta guia pas a pas, la retirada es converteix en quelcom intuïtiu, des de generar el QR fins a retirar amb total confiança. La combinació de clau de seguretat, signatura electrònica i un sistema temporal fa que el procés sigui robust i modern.