Ni els clients del Banco Santander s'acaben de creure això: fins a 50.000 euros

Banco Santander llança una promoció espectacular que està causant sensació entre els seus clients. Es tracta d'una oferta exclusiva que es pot contractar fins al 8 de juliol. La notícia ha generat una gran satisfacció, i molts usuaris ja celebren els avantatges que poden obtenir si contracten aquest producte.

L'oferta és molt senzilla d'entendre. Si ja ets client de Banco Santander, pots tenir disponible des de la teva app o web, i de manera ràpida, un préstec digital de fins a 50 000 euros.

El préstec de Banco Santander que provoca la bogeria entre els seus clients: afanya't

El banc ja ha estudiat prèviament el teu perfil. Per tant, no necessites paperassa addicional: selecciones la quantitat, tries el termini —habitualment entre 48 i 84 mesos—, acceptes i signes electrònicament. Amb tot, els diners cauen a l'instant al teu compte.

El més rellevant d'aquesta promoció són les seves condicions financeres. El TIN és del 4,24 %, mentre que la TAE és del 4,32 %, xifres molt competitives per a un préstec al consum.

Davant d'altres ofertes del mercat, aquest préstec preconcedit et permet estalviar fins a 566,16 euros, segons les dades calculades per a un finançament mitjà. Aquest estalvi s'aconsegueix combinant un tipus d'interès reduït, absència de comissions feixugues i un procés ràpid.

Molta gent està al·lucinant amb aquest préstec exclusiu: excel·lents condicions

La clau està en la rapidesa i facilitat del tràmit, sumades a les condicions exclusives. Com que ja es disposa d'un estudi previ, el banc agilitza la contractació. Tot un avantatge si ho comparem amb els préstecs tradicionals, on el TIN està al voltant del 4,99 % i la TAE pujar al 5,5 % o més.

El préstec preconcedit no garanteix que t'el concedeixin al final; el banc revisarà que la teva solvència no hagi canviat des de la preconcessió. Però si mantens el teu perfil financer estable, tens grans possibilitats d'aconseguir-lo. La seva exclusivitat rau en què només els clients de Banco Santander hi tenen accés, i només fins al 8 de juliol, data límit.

Podies estalviar més de 500 euros en el teu préstec

Quant a xifres concretes d'estalvi, s'estima un benefici de fins a 566,16 euros en comparació amb préstecs amb tipus superiors. Això suposa una diferència real en el cost total del préstec, sense que el client hagi d'esforçar-se més que acceptar l'oferta digital.

Els comentaris d'usuaris i experts financers destaquen la satisfacció general. La combinació d'importants elevats, exclusivitat per a clients i zero complicacions encaixa perfectament amb els plans de moltes persones que comencen les seves vacances. O bé que necessiten liquiditat sense demores.