Aplaudiments al BBVA després de fer això realitat: milions de clients somriuen

BBVA torna a donar motius per aplaudir. Des del 30 de juny de 2025, milions de clients de BBVA ja poden gaudir d'un avanç esperat. Parlem d'un que té a veure amb les transferències instantànies.

Poder enviar Bizum a contactes a Itàlia, Portugal i Andorra respon a la filosofia del banc i al compromís amb els seus clients. Roberto Pagán, director de Pagaments de BBVA a Espanya, ho resumeix com una aposta per la interoperabilitat que posa el client al centre.

BBVA fa realitat els desitjos de molts clients: té a veure amb Bizum

La gran notícia ha estat anunciada per BBVA com a part d'EuroPA, la European Payments Initiative. Gràcies a aquesta iniciativa, Bizum (Espanya), Bancomat Pay (Itàlia) i MB WAY (Portugal) es connecten per primera vegada.

Així, més de 50 milions d'usuaris i 186 entitats financeres dels quatre països ja poden fer arribar diners de manera instantània. Pròximament, la xifra augmentarà fins a més de 380 milions d'usuaris en 15 països europeus.

El sistema és idèntic al Bizum dins d'Espanya

Aquesta interoperabilitat permet als clients de BBVA continuar utilitzant la seva app habitual i el seu número de telèfon. El funcionament és idèntic al Bizum dins d'Espanya: selecciones el contacte, introdueixes l'import i confirmes.

En segons, els diners són al compte del destinatari. Sense IBAN, sense comissions ni complicacions. El servei és gratuït i manté els límits normals de Bizum: fins a 1.000 € per operació, 2.000 € diaris i 5.000 € mensuals.

Els països beneficiats en aquesta primera fase són Itàlia, Portugal i Andorra. Aquestes nacions s'uneixen sota el paraigua d'EuroPA, reforçat pel recent acord amb EPI (European Payments Initiative), que obrirà més fronteres digitals. L'objectiu de BBVA és aconseguir una experiència sense fronteres per als seus clients, alineada amb la normativa SEPA i amb la sobirania financera europea.

Reforça l'aposta de BBVA per situar el client al centre

Roberto Pagán, director de Pagaments de BBVA a Espanya, ha celebrat l'avanç: "Amb aquesta nova funcionalitat fem un pas més en la nostra estratègia d'oferir solucions de pagament. Són innovadores, útils i plenament integrades en el dia a dia dels nostres clients".

"La interoperabilitat amb altres solucions europees reforça l'aposta de BBVA per situar el client al centre, oferint-li una experiència senzilla, immediata i sense fronteres". Un missatge que il·lustra el compromís real de BBVA amb la satisfacció dels seus més de 77 milions de clients a tot el món.

Des d'avui, milions de clients de BBVA poden somriure. El seu número de telèfon ja és suficient per a fer arribar diners amb la mateixa rapidesa i confiança que en territori nacional.