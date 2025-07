És oficial: Banco Santander no pot continuar ocultant això sobre els seus caixers

Banco Santander s'ha vist obligat a accelerar un gir profund en els seus caixers. A mitjà termini, tots els caixers, actuals i futurs, han de complir una sèrie de requisits. Des d'Europa es defensen aquests canvis com un dret i des de Santander es promouen com una millora per a tothom.

Des del passat 28 de juny, va entrar en vigor a Espanya la Llei Europea d'Accessibilitat (Directiva UE 2019/882), també coneguda com a Llei 11/2023. I suposa un gir radical en l'ús dels caixers automàtics, inclosos els del Banco Santander.

Aquest canvi no és menor ni puntual. Es tracta d'una normativa europea que obliga les entitats financeres a adaptar els seus caixers per complir amb nous estàndards d'accessibilitat.

Avís de Banco Santander sobre els caixers: la Llei Europea d'Accessibilitat ho canvia tot

La Directiva UE 2019/882, transposada a Espanya mitjançant la Llei 11/2023, exigeix que productes i serveis essencials siguin accessibles. I no només a persones amb discapacitat, sinó també a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Entre els requisits més destacats hi ha la informació visual millorada: pantalles d'alt contrast, tipografia gran i brillantors ajustables.

També hi ha les interfícies multisensorials, instruccions per veu, botons en relleu, teclats en braille i connectivitat per a auriculars. I el disseny accessible, alçada i inclinació correctes per a persones en cadira de rodes.

Els nous caixers han de ser accessibles de manera immediata. Ara bé, els existents tenen un termini de fins a deu anys (o fins al 2030, si no superen la seva vida útil) per adaptar-se.

Quins canvis veurem als caixers de Banco Santander?

El Banco Santander, que ja comptava amb un gran nombre de caixers adaptats i menú de veu, s'enfronta ara a un gir necessari. Segons fonts oficials del banc, el 72 % dels seus caixers ja comptaven amb guiatge per veu. I la intenció és assolir el 100 % a partir de juny de 2025.

A més, Santander impulsa millores progressives als seus terminals, incorporant tecnologia que converteix text en àudio, botons més grans i pantalles ajustables. A poc a poc, els usuaris veuran instruccions per veu en múltiples idiomes i controls de volum des del teclat.

També apreciaran interfícies tàctils intuïtives i menús visuals clars, a més de l'adaptació de l'alçada i posició per a usuaris en cadira de rodes.

Novetats progressives en els pròxims anys

El procés d'adaptació es desenvoluparà "a poc a poc"; els terminis s'estenen fins al 29 de juny de 2030 o fins que els caixers compleixin deu anys de vida útil. Les inversions per aparell oscil·len entre 1.500 i 3.000 €, i alguns bancs podran justificar càrregues desproporcionades si es compleixen certs criteris.

La Unió Europea argumenta que aquesta adaptació és més que una obligació legal. És una justificació ètica i funcional. Amb una població europea que envelleix, garantir l'accessibilitat no és un luxe, sinó una necessitat.