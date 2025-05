Avís urgent de Banco Santander: si no vols ser multat, fes això avui a l'app

Banco Santander ha llançat un avís urgent a tots els seus clients que encara no han presentat la declaració de la Renda. Si estàs entre ells, és important que prestis atenció. El banc ha recordat que hi ha una forma fàcil i ràpida d'accedir a tota la informació fiscal necessària des de la seva app, sense necessitat de trucar ni acudir a una oficina.

Aquesta opció pot ajudar-te a evitar ensurts, retards i possibles multes per no declarar correctament. La campanya de la Renda 2024 ja està en marxa, i cada vegada són més els contribuents que s'adonen que no tenen totes les dades en ordre.

Compte si no has fet la Renda: hauries d'entrar a l'app de Banco Santander

Per solucionar-ho, Banco Santander ofereix una solució intuïtiva dins de la seva aplicació mòbil. Des d'allà, qualsevol usuari pot consultar els seus moviments fiscals de l'últim any i accedir als documents que necessita lliurar a Hisenda.

L'entitat ha volgut remarcar que els clients han de revisar la seva informació detallada com més aviat millor. Moltes vegades, les dades fiscals poden tenir errors o estar incompletes, i com més s'acosti el final del termini, menys marge hi haurà per corregir-ho. Si estàs registrat a l'app del Banco Santander, només et prendrà uns minuts revisar-ho tot i descarregar el que necessitis.

Passos per accedir a la informació fiscal de 2024: més ràpid i fàcil que mai

El primer que has de fer és obrir l'app del Banco Santander al teu mòbil, accedir al teu perfil personal i entrar a “Documentació”. Des d'allà, selecciona “Informació fiscal” i tria l'any 2024. En aquest punt, podràs veure els moviments fiscals que ha registrat el banc al teu compte, així com els documents oficials que pots presentar a la teva declaració.

Tot el procés és fàcil i està pensat perquè no hagis de fer res complicat. Fins i tot pots enviar-te per correu electrònic els documents o descarregar-los directament des del mòbil. Aquesta solució és ideal per a aquells que tenen poc temps i volen assegurar-se de presentar-ho tot bé abans de les dates límit marcades per Hisenda.

Banco Santander sempre ajuda el client en aquests casos

Amb aquest avís urgent, Banco Santander mostra una vegada més el seu compromís amb els clients. L'entitat no només vol oferir productes financers, sinó també eines que ajudin els seus usuaris a complir amb les seves obligacions legals sense complicacions. La declaració de la Renda pot semblar un procés difícil, però amb aquest sistema, es torna molt més senzill.

Si encara no has revisat la teva informació fiscal, fes-ho avui mateix. No ho deixis passar i accedeix ja a l'app de Banco Santander. Podries estar a temps de corregir un error i evitar multes.