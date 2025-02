Avís contundent de Banco Sabadell als seus clients: no t'hi juguis o et quedes sense ella

Banco Sabadell ha emès un avís urgent a tots els seus clients, advertint sobre certes accions que podrien portar al tancament dels seus comptes. És fonamental entendre quins comportaments poden desencadenar aquesta mesura, com actuar si el teu compte és tancat i quines recomanacions seguir per evitar-ho.

Motius pels quals Banco Sabadell pot tancar el teu compte: no t'ho juguis

Hi ha diverses raons per les quals Banco Sabadell podria decidir tancar un compte, com les activitats sospitoses o il·legals. Si el banc detecta operacions que podrien estar relacionades amb frau o altres activitats delictives, té l'obligació de tancar el compte.

Clients que realitzen transferències que excedeixen els límits o vinculats a sectors considerats d'alt risc (venda d'armes o serveis d'apostes), també corren el risc que siguin tancades. ​Ves amb molt de compte amb això.

Mantenir el compte sense fons molt de temps pot portar el banc a tancar-la, especialment si es generen comissions de manteniment en saldo negatiu. ​Realitzar descoberts freqüents o emetre xecs sense fons són pràctiques que poden motivar el banc a cancel·lar el compte com a mesura preventiva.

Què fer si Banco Sabadell tanca el teu compte?

Si et trobes en la situació on el teu compte ha estat tancat, és recomanable seguir aquests passos. El primer serà contactar amb el banc. Comunica't immediatament amb la teva oficina local de Banco Sabadell per obtenir informació detallada sobre el motiu del tancament i les possibles solucions.​

Revisa les teves transaccions: Analitza els moviments recents del teu compte per identificar qualsevol activitat que pogués haver estat considerada sospitosa.​

Regularitza la teva situació: Si el tancament es deu a activitats no permeses o saldos negatius, pren les mesures necessàries per corregir aquestes situacions.

Considera altres opcions bancàries: Si no és possible reobrir el compte, avalua la possibilitat d'obrir un nou compte en una altra entitat financera. Assegurant-te de complir amb totes les normatives i requisits establerts.​

Recomanacions de Banco Sabadell per evitar el tancament del teu compte

Per mantenir el teu compte actiu, assegura't que les teves dades personals estiguin al dia en els registres.​ Realitza transaccions clares i justificables, evitant operacions que puguin ser interpretades com a fraudulentes.​

Procura mantenir un saldo positiu i evita deixar-la a zero durant llargs períodes.​ Familiaritza't amb els termes i condicions de Sabadell i assegura't de complir amb totes les normatives establertes.​

No comparteixis informació sensible com contrasenyes o números de compte a través de canals no segurs i desconfia de comunicacions sospitoses que sol·licitin aquestes dades. ​ Seguint aquestes recomanacions, podràs minimitzar el risc que el teu compte sigui tancat i garantir una relació sòlida i segura amb Banco Sabadell.