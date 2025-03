Avís especial de Banc Sabadell: ni de lluny t'oblidis, podrien buidar-te el compte

En les últimes hores, Banco Sabadell ha emès un avís urgent a través de les seves xarxes socials. Específicament a Facebook i ho ha fet advertint a tots els seus usuaris sobre un creixent risc que entrin al teu compte.

I és que el malware pot posar en problemes la seguretat dels teus comptes bancaris i, en el pitjor dels casos, buidar el teu compte. Si ets client del banc, és crucial que prenguis seriosament aquestes recomanacions i segueixis alguns consells bàsics per protegir la teva informació personal i financera.

Banco Sabadell es posa seriós: compte amb el malware i com pot afectar el teu compte

El malware és un tipus de programari maliciós dissenyat per obtenir accés no autoritzat a dispositius electrònics, com el teu smartphone o el teu ordinador. Els ciberdelinqüents utilitzen aquest tipus de programes per robar informació sensible (contrasenyes dels teus comptes, números de targeta de crèdit i altres dades personals).

Si no estàs protegit, el teu compte bancari podria estar en greu perill, ja que els delinqüents podrien buidar-lo sense que ho notis. Banco Sabadell ha donat una sèrie de recomanacions per protegir-te del malware i evitar ser víctima de ciberdelinqüents:

Actualitza sempre el teu antivirus, això t'ajudarà a detectar i eliminar qualsevol amenaça abans que causi dany. Evita descarregar aplicacions des de fonts no oficials, com llocs web o enllaços desconeguts. Assegura't que totes les aplicacions provinguin de botigues confiables, com la Google Play Store o l'App Store d'Apple.

Revisa els permisos de les apps. Abans d'instal·lar una aplicació, revisa quins permisos li estàs atorgant. Si una app sol·licita permisos que no tenen sentit per al seu funcionament, és millor no instal·lar-la.

Si reps correus electrònics o missatges de text amb enllaços o arxius adjunts desconeguts, no facis clic en ells. Els ciberdelinqüents solen usar aquests mètodes per infectar el teu dispositiu amb malware.

Has de seguir aquestes regles a rajatabla si no vols que et buidin el compte

El malware està cada cop més sofisticat, i els ciberdelinqüents utilitzen estratègies cada cop més astutes per enganyar els usuaris. Si no prens les precaucions necessàries, podries ser víctima d'un robatori de diners o informació confidencial.

Banco Sabadell vol assegurar-se que els seus clients segueixin aquestes pautes per protegir-se i mantenir la seguretat dels seus comptes en tot moment. Si no segueixes les recomanacions de seguretat, pots ser vulnerable a atacs cibernètics que comprometin la teva informació financera.

El robatori de dades personals i el buidatge de comptes bancaris són conseqüències greus que poden afectar seriosament la teva economia i benestar. Els ciberdelinqüents sempre estan a la recerca de víctimes desprevingudes, per la qual cosa mai està de més ser cautelós i seguir totes les mesures de protecció.