Banco Sabadell saca del aprieto a muchos clientes: es muy sencillo

Olvidar el PIN de tu tarjeta bancaria es una situación común que puede generar preocupación. Sin embargo, Banco Sabadell ofrece soluciones sencillas para recuperarlo y garantizar tu tranquilidad. A continuación, te explicamos cómo proceder si te encuentras en esta situación.​

Banco Sabadell te echa una mano: qué hacer si olvidas el PIN de tu tarjeta

Si has olvidado el PIN de tu tarjeta y lo has introducido incorrectamente varias veces, tu tarjeta podría quedar bloqueada por razones de seguridad. No te preocupes; Banco Sabadell facilita su recuperación a través de varios métodos:​

1. A través de la aplicación móvil

La forma más rápida y cómoda es mediante la app de Banco Sabadell:. Accede a la app, inicia sesión con tus credenciales, selecciona tu tarjeta: Ve a la sección "Tarjetas" y elige la tarjeta cuyo PIN deseas recuperar.​

Dentro de la información de la tarjeta, selecciona "Mostrar PIN", se te solicitará una firma digital para confirmar tu identidad. Por razones de seguridad, el PIN se mostrará de un dígito a la vez y deberás tocar las casillas para verlo completo. ​

2. A través de la banca en línea

Si prefieres usar un ordenador, sigue estos pasos:. Accede a la banca en línea, ingresa a la página web de Banco Sabadell e inicia sesión.​ Navega a "Tarjetas", selecciona la tarjeta de la que deseas recuperar el PIN.​

Busca la opción "Recuperación de número secreto (PIN)" y sigue las instrucciones. Es posible que se te solicite confirmar tus datos personales.

3. Recuperación del PIN por teléfono

Si no tienes acceso a la aplicación o la banca en línea, puedes obtener el PIN llamando al servicio de atención al cliente de Sabadell. Encuentra el número de atención al cliente en la parte trasera de tu tarjeta o en la web oficial.​

Verifica tu identidad, ten a mano tu DNI y los datos de tu tarjeta para confirmar que eres el titular.​ Un asesor te proporcionará el código PIN de tu tarjeta. ​Cómo Activar

Si tu tarjeta se bloquea tras introducir el PIN incorrectamente en un cajero automático, deberás acudir a una oficina de Banco Sabadell para reactivarla. Es recomendable solicitar una cita previa para ser atendido de manera más eficiente. ​