Novetat de Banco Santander que ve de luxe a aquests espanyols: ho agrairàs sempre

Banco Santander ha llançat una iniciativa que sens dubte serà de gran interès per als seus clients: un curs gratuït de formació en ciberseguretat. Aquesta novetat busca millorar les competències digitals dels participants i reforçar la seguretat en l'entorn digital.

El curs, denominat 'Cyberskills 2025', té una durada de 250 hores i s'ofereix de manera 100% en línia, facilitant el seu accés des de qualsevol lloc. Està dirigit a 180 persones en situació d'atur que desitgin adquirir o actualitzar els seus coneixements en ciberseguretat. La formació es divideix en dues àrees principals:

Red Team (Ciberseguretat ofensiva): Se centra en les tècniques d'atac i en com identificar vulnerabilitats en els sistemes.

Blue Team (Ciberseguretat defensiva): Enfocat en la protecció i defensa dels sistemes contra possibles amenaces.

Aquest curs és fruit de la col·laboració entre l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i Fundació Universia, amb el suport de Banco Santander. La formació es durà a terme a través de l'escola The Bridge Digital Talent Accelerator.

Procés d'inscripció i dates clau: pren nota

Les inscripcions estan obertes fins al 30 d'abril de 2025 i es poden realitzar a través de la plataforma Santander Open Academy. Els cursos començaran el 19 de maig de 2025.

A més, és important destacar que, a causa de l'alta demanda, només hi ha 180 places disponibles. Per la qual cosa es recomana als interessats que sol·licitin la seva inscripció el més aviat possible.

Participar en aquest curs ofereix múltiples beneficis, com la millora d'ocupabilitat. La ciberseguretat és un sector amb alta demanda de professionals qualificats.

També aporta una formació de qualitat i dona accés a continguts actualitzats i especialitzats en ciberseguretat. Sent en línia, permet compatibilitzar la formació amb altres activitats i per si no fos prou, la totalitat del curs està subvencionada.

Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de Banco Santander amb la formació i ocupabilitat dels seus clients, oferint eines clau per afrontar els desafiaments digitals actuals. No perdis l'oportunitat d'ampliar els teus coneixements i donar un impuls a la teva carrera professional en l'àmbit de la ciberseguretat.