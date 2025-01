Comunicat oficial de Banco Santander: milers de clients aplaudeixen aquesta decisió

Banco Santander ha anunciat recentment a les seves xarxes socials la implementació d'un nou canal de comunicació a través de WhatsApp. Una decisió que ha estat rebuda amb entusiasme per milers de clients.

Aquesta iniciativa busca oferir una via més còmoda i directa perquè els usuaris puguin accedir a informació sobre productes. També podran rebre novetats i obtenir consells de ciberseguretat de manera eficient.

Per què és important unir-se al canal de WhatsApp de Banco Santander

La incorporació de WhatsApp com a mitjà de comunicació oficial del Banco Santander proporciona múltiples beneficis als seus clients. Els usuaris poden interactuar amb el banc des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, utilitzant una aplicació que ja forma part de la seva vida quotidiana.

A través d'aquest canal, el banc compartirà actualitzacions sobre productes, serveis i promocions, mantenint els clients informats de les últimes notícies. El banc aprofitarà aquest mitjà per difondre recomanacions i alertes sobre com protegir-se de possibles ciberdelictes, enfortint la seguretat de les transaccions i dades personals dels usuaris.

Banco Santander cuida els seus clients: compromís amb la ciberseguretat

En un entorn digital en constant evolució, Banco Santander referma el seu compromís amb la ciberseguretat. L'entitat ha desenvolupat diverses iniciatives per fomentar hàbits segurs en el món digital.

Per exemple, ha llançat el podcast de ficció "Titania", un thriller sonor que aborda temes de cibercrim i ofereix consells pràctics per identificar i prevenir fraus en línia. A més, el banc proporciona una sèrie de recomanacions perquè els usuaris protegeixin la seva informació i dispositius:

Actualitzacions automàtiques: Mantenir el programari dels dispositius actualitzat és fonamental per beneficiar-se de les últimes millores de seguretat.

Connexions segures: Es recomana desactivar la connexió automàtica a xarxes Wi-Fi i evitar realitzar transaccions bancàries en xarxes públiques.

Navegació segura: És important verificar que les pàgines web comencin amb "HTTPS". I que mostrin un cadenat a la barra del navegador, indicant una connexió segura.

Control de dispositius: Activar opcions com el bloqueig automàtic i eines per localitzar el dispositiu en cas de pèrdua o robatori ajuda a mantenir la seguretat de la informació personal.

L'entitat ofereix, a més, una sèrie de consells pràctics per millorar la seguretat en línia. Ser cautelós amb la informació compartida a les xarxes socials i per telèfon per evitar casos de suplantació d'identitat.

Apunta aquests consells que et vindran de perles

Has d'identificar correus electrònics, missatges i trucades sospitoses que puguin ser intents de phishing o estafes. Cal utilitzar contrasenyes fortes i úniques per a cada compte, evitant combinacions òbvies o fàcilment predictibles.

És necessari informar el banc sobre qualsevol comunicació o activitat sospitosa perquè es prenguin les mesures adequades. Amb aquestes accions, Banco Santander reforça el seu compromís amb la seguretat digital. Oferint eines i coneixements per protegir els usuaris de possibles amenaces en línia.