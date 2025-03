El truc de BBVA que fa la vida més fàcil als seus clients: a partir d'avui

BBVA ha implementat una funció que simplifica les gestions bancàries per als seus clients que utilitzen iPhone. A partir d'avui, és possible realitzar operacions bancàries de manera fàcil i ràpida mitjançant Siri, l'assistent de veu d'Apple. Aquesta innovació ha estat rebuda amb entusiasme pels usuaris, que destaquen la comoditat i eficiència que ofereix.

La nova funció que deixa contents a molts clients de BBVA: pren nota

Poder realitzar gestions bancàries utilitzant comandaments de veu a través de Siri és la característica que ha generat alegria entre els clients de BBVA. Aquesta funcionalitat permet, per exemple, enviar diners a altres contactes sense necessitat d'obrir l'aplicació del banc.

Amb només dir: "Oye Siri, envia 20 euros a Ana amb BBVA", l'operació es realitza de manera segura i eficient. Per beneficiar-se d'aquesta funcionalitat, és necessari disposar d'un iPhone amb l'assistent de veu Siri activat.

A més, es requereix tenir configurada l'autenticació biomètrica en el dispositiu i en l'aplicació de BBVA. També ser usuari de Bizum i haver habilitat l'ús de Siri en la banca mòbil de BBVA.

Com realitzar una gestió bancària amb Siri?

El procés per efectuar una gestió bancària amb Siri és senzill, en primer lloc, has d'activar Siri. Pronuncia "Oye Siri" o mantén pressionat el botó lateral de l'iPhone. Fes la petició, indica l'operació que desitges realitzar, per exemple: "Envia 50 euros a María amb BBVA".

Depenent de l'import, Siri et demanarà que confirmis la transacció utilitzant l'autenticació biomètrica (empremta dactilar o reconeixement facial). És important destacar que, per a operacions superiors a 20 euros, es requereix una confirmació addicional per garantir la seguretat de la transacció.

Avantatges d'utilitzar Siri

Els principals avantatges d'aquesta funcionalitat són la comoditat. Permet realitzar operacions sense necessitat d'obrir l'aplicació de BBVA, cosa que simplifica el procés.

Les transaccions s'efectuen de manera immediata, estalviant temps a l'usuari. I l'autenticació biomètrica garanteix que només el propietari del dispositiu pugui realitzar operacions bancàries. A més, aquesta integració amb Siri facilita la gestió de les finances personals, permetent als usuaris mantenir un control més eficient dels seus comptes.

Reacció positiva dels clients de BBVA

La recepció per part dels clients ha estat molt positiva. Molts destaquen la facilitat i rapidesa que ofereix aquesta funcionalitat. Per exemple, un usuari va comentar: "És increïble com de ràpid puc fer les gestions, només li demano a Siri que transfereixi diners, i està fet".

Un altre client va assenyalar que aquesta opció li permet realitzar operacions mentre realitza altres activitats, cosa que augmenta la seva productivitat diària. La satisfacció dels usuaris reflecteix l'encert de BBVA en implementar aquesta tecnologia, que combina innovació amb les necessitats reals dels seus clients.