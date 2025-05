Banc Sabadell treu de l'atzucac milers de clients: amb un sol gest ets a salvo

Banco Sabadell ha llançat un missatge tranquil·litzador als seus clients: si has comès un error en fer una transferència, la pots anul·lar o sol·licitar-ne la devolució de manera senzilla i ràpida. Gràcies a la seva app, el procés és fàcil i intuïtiu, evitant complicacions i possibles càrrecs bancaris innecessaris.

Així de fàcil és anul·lar una transferència amb Banco Sabadell: atent

Si has fet una transferència ordinària i encara no ha estat processada, la pots anul·lar directament des de l'app o el web del banc. Per fer-ho, accedeix al teu compte, selecciona "Transferències", després "Consulta de transferències", tria l'operació que vols cancel·lar i prem "Anul·lar".

És important actuar amb rapidesa, ja que les transferències ordinàries solen processar-se a les 17:00 hores. Si la transferència ja ha estat executada, no es podrà anul·lar, però pots sol·licitar-ne la devolució.

Com sol·licitar la devolució d'una transferència?

Si la transferència ja s'ha completat, pots sol·licitar-ne la devolució des de l'app o anant a una oficina del banc. A l'app, ves a "Transferències" i selecciona "Anul·lació i sol·licitud de devolució" i segueix els passos indicats per completar el procés. Tingues en compte que aquesta operació pot comportar un cost, que se t'informarà durant el procés.

L'aplicació de Banco Sabadell ofereix una interfície senzilla i accessible, permetent-te gestionar les teves transferències sense necessitat de desplaçar-te a una oficina. A més, en actuar ràpidament des de l'app, augmentes les possibilitats d'anul·lar la transferència abans que es processi, evitant així possibles càrrecs addicionals.

Per evitar errors en fer transferències, Banco Sabadell aconsella verificar acuradament les dades del destinatari, especialment el nom i l'IBAN. Revisa l'import abans de confirmar l'operació i utilitza xarxes segures i dispositius de confiança en fer operacions en línia.

Banco Sabadell facilita la vida als seus clients

Banco Sabadell es compromet a oferir solucions eficaces i accessibles per als seus clients. A través de la seva app i el seu servei d'atenció al client, el banc facilita la gestió de transferències, assegurant una experiència bancària sense problemes i adaptada a les necessitats de cada usuari.

Si necessites anul·lar una transferència o sol·licitar-ne la devolució, Banco Sabadell posa a la teva disposició eines intuïtives i consells útils perquè puguis resoldre la situació de manera ràpida i senzilla.