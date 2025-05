Nova ajuda per comprar ulleres i lents de contacte: requisits i com demanar-la

Un dels últims anuncis del Gobierno ha cridat l'atenció de moltes famílies amb fills en edat escolar. Es tracta d'una ajuda per a la compra d'ulleres i lentilles, una despesa freqüent en moltes llars espanyoles. Encara que encara no es coneixen tots els detalls, ja s'ha confirmat que es tractarà d'una prestació directa i anual.

A partir del pròxim curs, els menors de fins a 16 anys podran beneficiar-se d'una ajuda de 100 euros per comprar ulleres o lentilles. Aquesta prestació no dependrà del nivell d'ingressos ni de la comunitat autònoma, per la qual cosa serà accessible per a totes les famílies per igual. El Gobierno ha avançat que pròximament s'informarà sobre els passos a seguir per sol·licitar-la.

A qui va dirigida i què cobreix l'ajuda

La iniciativa, coneguda com a "Pla Veo", està pensada per a tots els menors de 16 anys amb problemes visuals. No importa el tipus de defecte ocular que tinguin ni la situació econòmica dels seus pares. L'objectiu és que tots els estudiants puguin veure bé a classe, sense que el cost de les ulleres o lentilles sigui un obstacle.

El que no se sap és com es finançarà aquest nou programa, tenint en compte que la despesa ja està més que disparada. A més, la notícia també ha generat indignació entre els que han quedat exclosos d'aquest programa. Parlem dels joves de fins a 18 anys, que en un principi també pensaven que es beneficiarien d'aquesta ajuda.

Malgrat tot, la subvenció cobrirà una part important de la despesa que suposa renovar ulleres o adquirir lentilles, informa Onda Cero. Segons la ministra de Sanitat, Mónica García, uns 500.000 infants podrien beneficiar-se del pla. S'espera que tingui un impacte real en la vida quotidiana de les famílies i que es mantingui estable en els pròxims anys.

Com es podrà demanar i quins documents caldran

Encara que la mesura ja ha estat anunciada, encara falta informació sobre el procés exacte per accedir a l'ajuda. El Gobierno ha assegurat que molt aviat es publicarà el formulari que hauran d'omplir les famílies. També s'especificarà la documentació que caldrà presentar per justificar la necessitat.

Entre els requisits més probables hi haurà un informe mèdic que acrediti el problema de visió i algun justificant de la compra del producte òptic. La intenció és que el procés sigui àgil i no massa complicat. Des de l'Executiu s'insisteix que cap infant ha de quedar fora per qüestions administratives.

També s'habilitaran canals per resoldre dubtes i ajudar les famílies a completar els tràmits correctament. La mesura no només busca millorar la salut visual, sinó també garantir que l'accés a aquesta sigui fàcil i just. Així, el Gobierno fa un pas més cap a una sanitat més inclusiva i equitativa per a tots els menors.