Avís urgent de Banc Sabadell: no et descuidis i fes-ho pel teu bé

Banco Sabadell ha llançat un avís urgent per alertar a tots els seus clients sobre una nova estafa que circula per internet. Es tracta de falses ofertes de feina que, a primera vista, poden semblar reals, però que amaguen un intent de robatori de dades personals i diners. L'entitat demana màxima precaució i recorda alguns consells bàsics per evitar caure en el parany.

Banco Sabadell avisa a navegants: no et creguis res del que et diuen

Aquesta estafa comença amb un missatge que pot arribar-te per email, xarxes socials o fins i tot aplicacions de missatgeria. En ell, algú es fa passar per una empresa que busca empleats, en aquest cas, suposadament el propi Banco Sabadell o una altra companyia coneguda.

El ganxo sol ser una oferta atractiva: bon sou, treball des de casa, poques hores i sense experiència prèvia. Però tot és fals.

Banco Sabadell explica en el seu avís que mai demana informació sensible per mitjans no oficials. Si durant el procés et demanen enviar dades bancàries, pagar alguna suposada taxa per entrar al procés o instal·lar una aplicació, és moment de desconfiar. Una empresa seriosa no et demanarà mai que facis un pagament per avançat ni que comparteixis el teu compte bancari sense una raó justificada i segura.

Això has de fer per no ser víctima d'una falsa oferta de feina

Per evitar caure en aquest tipus de fraus, és important que els usuaris segueixin algunes recomanacions. Primer, buscar ressenyes sobre l'empresa i comprovar que té pàgina web oficial.

Si el correu des del qual es comuniquen amb tu sembla estrany o no té un domini verificat, cal anar amb compte. També és clau fixar-se en els errors ortogràfics o en missatges poc professionals. Són senyals clares que pots estar davant d'una estafa.

A més, Banco Sabadell recorda que mai s'han de compartir contrasenyes, dades personals ni enviar diners a desconeguts. Tampoc és bona idea descarregar arxius des d'enllaços sospitosos. Aquests gestos poden obrir la porta a que els estafadors accedeixin a la teva informació privada o fins i tot al teu compte bancari.

Davant de qualsevol dubte, desconfia, informa't bé i protegeix les teves dades

Aquest tipus de frau va en augment i afecta milers de persones a Espanya. Per això, la prevenció és molt important. Si creus que has estat víctima o has rebut una falsa oferta de feina, informa com més aviat millor a l'entitat i denuncia el cas davant les autoritats.

L'avís urgent de Banco Sabadell és clar: davant de qualsevol dubte, desconfia, informa't bé i protegeix les teves dades. Estan en joc la teva seguretat i els teus diners. No et descuidis el més mínim, perquè un sol clic pot tenir conseqüències greus.