Avís urgent d'Hisenda: confirmat, no llencis això a les escombraries o et multaran

És fonamental que els contribuents espanyols conservin la seva Declaració de la Renda i els documents relacionats durant un període mínim de quatre anys. Aquest és el termini que Hisenda té per revisar i, si escau, reclamar imports declarats.

Si durant aquest temps s'inicia una inspecció o procés de revisió, el període de prescripció s'interromp i comença de nou. El que pot estendre l'obligació de conservació dels documents.

Hisenda t'ho adverteix: guarda la teva Declaració de la Renda aquests anys

L'Agència Tributària disposa de quatre anys per detectar possibles errors o fraus en les declaracions presentades. Aquest període, conegut com a "termini de prescripció", permet a Hisenda assegurar que els contribuents han complert correctament amb les seves obligacions fiscals.

Si es detecta alguna irregularitat dins d'aquest termini, molt de compte. Hisenda pot exigir el pagament de les quantitats degudes, juntament amb els interessos corresponents.

Quina multa et pot imposar Hisenda?

Si Hisenda sol·licita documentació relacionada amb la teva Declaració de la Renda i no pots proporcionar-la, podries enfrontar-te a sancions econòmiques. Les multes poden variar des de 150 euros fins a 6.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció i del perjudici econòmic causat a l'erari públic.

Per tant, és essencial mantenir tots els documents en ordre i disponibles durant el període requerit per evitar possibles sancions. A més de la pròpia Declaració de la Renda, és recomanable conservar tots els justificants que recolzin les dades incloses en ella. Això inclou:

Factures i rebuts: comprovants de despeses deduïbles, com reformes a l'habitatge, despeses educatives o pagaments de lloguer.

Justificants de donacions: certificats emesos per les entitats receptores que acreditin les donacions realitzades, ja que aquestes poden donar dret a deduccions fiscals.

Comprovants d'ingressos: nòmines, certificats de retencions i qualsevol altre document que acrediti els ingressos percebuts durant l'any fiscal.

Altres gestos obligatoris per als contribuents

A més de conservar la documentació esmentada, els contribuents han d'estar atents a altres obligacions fiscals per evitar sancions. És crucial complir amb els terminis establerts per Hisenda per a la presentació de la declaració. Retards o incompliments poden donar lloc a recàrrecs i multes.

Si obtens ingressos per activitats econòmiques, com lloguers de zones comunes en comunitats de propietaris, has de declarar l'IVA corresponent. I també presentar els models fiscals adequats en els terminis establerts.

Si la comunitat obté ingressos inferiors a 3.000 euros, és obligatori comunicar per escrit als propietaris els imports obtinguts. També les deduccions aplicables i les retencions practicades abans del mes de març de l'any següent.

Complir amb aquestes obligacions i mantenir una correcta gestió documental no només et protegeix de possibles sancions. També facilita qualsevol tràmit o verificació que Hisenda pugui requerir en el futur. Mantenir un arxiu ordenat i actualitzat de tota la documentació fiscal és una pràctica recomanable per a tots els contribuents.