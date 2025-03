Banc Santander es posa seriós pel bé dels seus clients: no ho facis ni de bon tros

Recentment, Banco Santander ha emès una alerta als seus clients sobre el vishing, una tècnica de frau telefònic que busca obtenir informació personal i bancària de manera fraudulenta. Aquest tipus d'estafa representa un risc significatiu per a la seguretat financera dels usuaris.​

Alerta de Banco Santander: el vishing pot arruïnar-te el dia

El vishing consisteix en trucades telefòniques en què els estafadors es fan passar per empleats de bancs o altres institucions financeres. Sol·liciten informació confidencial com números de compte, contrasenyes o codis de seguretat.

Aquestes trucades solen ser molt convincents. Els delinqüents poden utilitzar tècniques de suplantació d'identitat perquè el número que apareix en l'identificador de trucades sigui el del banc legítim. ​

Per què és tan perillós per al ciutadà? Mai ho facis

El vishing és especialment perillós perquè els estafadors aconsegueixen guanyar-se la confiança de les víctimes. Ho aconsegueixen suplantant la identitat d'entitats financeres reconegudes.

En proporcionar informació sensible durant aquestes trucades, els usuaris poden ser víctimes de robatoris d'identitat i pèrdues econòmiques significatives. A més, els delinqüents poden utilitzar la informació obtinguda per realitzar transaccions fraudulentes o accedir a comptes bancaris.​

La clau de Banco Santander per evitar problemes

Si reps una trucada d'algú que afirma ser del teu banc i et sol·licita informació personal o financera, penja immediatament. Els bancs mai sol·liciten dades sensibles per telèfon.​

No facilitis informació confidencial: Mai comparteixis el teu número de compte, contrasenyes o codis de seguretat durant una trucada telefònica, especialment si no esperaves la comunicació.​

Verifica l'autenticitat de la trucada: Si la trucada sembla legítima, contacta directament amb el teu banc utilitzant els números oficials que apareixen a la seva web o en els teus estats de compte. No utilitzis els números proporcionats en la trucada sospitosa.​

Mantén els teus dispositius segurs: Assegura't que els teus dispositius estiguin protegits amb contrasenyes fortes i actualitza regularment el programari per protegir-te contra possibles vulnerabilitats.​

Com actuar si has estat víctima de vishing?

Si has proporcionat informació sensible durant una trucada sospitosa, és crucial actuar ràpidament. Informa immediatament sobre la situació perquè puguin prendre mesures preventives, com bloquejar el teu compte o targeta.​

Actualitza les contrasenyes dels teus comptes bancaris i d'altres serveis en línia. Presenta una denúncia davant les autoritats competents perquè puguin investigar el frau i prevenir futurs incidents.​

La prudència i la cautela són essencials per protegir els teus diners i la seguretat del teu compte bancari. Mantén-te alerta i segueix aquests consells per evitar ser víctima d'aquest tipus de frau.