Avís urgent d'Hisenda a milers d'espanyols: no t'oblidis, 4.000 euros per a tu

L'Agència Tributària ha emès un important avís per a milers de jubilats mutualistes que podrien recuperar fins a 4.000 euros per pagaments indeguts en l'IRPF. Aquest missatge d'Hisenda afecta aquells que van cotitzar a mutualitats laborals entre 1967 i 1978 i van pagar més impostos dels que corresponien.

Hisenda llança un avís important a aquests espanyols: reclama el que és teu

Durant anys, molts treballadors van cotitzar a mutualitats laborals en lloc de a la Seguretat Social. No obstant això, en jubilar-se, Hisenda no va aplicar correctament les reduccions fiscals que els corresponien.

Segons una sentència del Tribunal Suprem de 2023, els mutualistes que van cotitzar abans de 1967 no havien de tributar per aquestes aportacions. I els que ho van fer entre 1967 i 1978 només havien de tributar pel 75% de la pensió corresponent a aquestes cotitzacions.

Des del 2 d'abril de 2025, Hisenda ha habilitat un nou formulari a la seva Seu Electrònica perquè els mutualistes puguin sol·licitar la devolució de l'IRPF pagat de més. Aquest formulari permet reclamar les quantitats corresponents a l'exercici fiscal de 2019 i anys anteriors no prescrits.

Requisits per obtenir la devolució de l'IRPF

Per sol·licitar la devolució, els mutualistes han de complir amb els següents requisits: haver cotitzat a una mutualitat laboral entre 1967 i 1978. També, no han d'haver rebut prèviament la devolució corresponent i cal presentar la sol·licitud a través del formulari habilitat per Hisenda.

És important destacar que les sol·licituds presentades abans del 22 de desembre de 2024 que no hagin estat resoltes hauran de ser tramitades novament, ja que han quedat sense efecte.

Per fer la sol·licitud, Hisenda t'ho posa així de senzill: Accedeix a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i omple el formulari específic per a mutualistes.

Indica les dades personals i el compte bancari on es desitja rebre la devolució. Ara només queda presentar la sol·licitud durant el període voluntari de la declaració de la Renda corresponent.

Polèmica recent amb Hisenda

La gestió d'aquestes devolucions ha generat polèmica. Inicialment, Hisenda permetia reclamar totes les devolucions en un sol tràmit. No obstant això, a causa de l'alt volum de sol·licituds i a la falta d'una reforma normativa, es va decidir que les devolucions es realitzaran de forma escalonada, any per any, fins a 2028.

A més, molts jubilats que van presentar les seves sol·licituds abans de desembre de 2024 i no van rebre resposta hauran de tornar a tramitar-les, cosa que ha generat incertesa i descontentament entre els afectats.