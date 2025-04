Novetat de Banco Santander que emociona milions de clients: oficial, des d'avui

Banco Santander ha llançat una emotiva iniciativa que està tocant el cor de milers de persones a la Comunitat Valenciana. Des d'avui, l'entitat ha instal·lat 32 bancs fabricats amb targetes reciclades en tres pobles afectats per la DANA: Paiporta, Aldaia i Catarroja. Aquesta acció forma part del seu compromís amb la sostenibilitat i el suport a les comunitats que han patit els estralls de les pluges torrencials.

Bancs fets amb targetes reciclades: un gest de Banco Santander als afectats per la DANA

Els 32 bancs donats per Banco Santander han estat elaborats a partir de targetes bancàries caducades o deteriorades, recollides a través dels seus caixers automàtics. Fins ara, l'entitat ha reciclat més de 680.000 targetes, transformant-les en mobiliari urbà i contribuint així a l'economia circular.

Aquests bancs no només ofereixen un lloc per descansar, sinó que també simbolitzen la resiliència i la reconstrucció de les comunitats afectades per la DANA. La instal·lació a Paiporta, Aldaia i Catarroja busca millorar els espais públics i brindar un missatge de solidaritat i suport als veïns.

Més enllà dels bancs: un compromís integral

La iniciativa dels bancs reciclats és només una part de les múltiples accions que Banco Santander ha implementat per ajudar els damnificats per la DANA. L'entitat ha destinat 4,1 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. D'aquesta quantitat, 2 milions d'euros s'han donat directament, i s'han igualat les contribucions realitzades pels seus empleats.

A més, s'han atorgat 1,4 milions d'euros a més de 40 organitzacions i associacions que treballen a la zona, incloent Creu Roja, Càritas i Save The Children. Aquestes ajudes s'han destinat a proporcionar solucions habitacionals, suport emocional, material escolar i aliments a les persones afectades.

Facilitats financeres per a la recuperació

Banco Santander també ha implementat mesures per alleujar la càrrega financera dels afectats. S'han eliminat les comissions en caixers automàtics a la província de València per a no clients. I s'han suprimit càrrecs per ús de caixers d'altres entitats per als seus propis clients.

A més, s'han ofert crèdits ICO al 0% TAE per a particulars, empreses i comunitats de propietaris, facilitant l'accés a fons necessaris per a la recuperació. En suport als comerços locals, s'ha llançat un pla especial que eximeix els clients dels costos fixos del TPV durant dos mesos. I s'han reforçat els equips per reinstal·lar terminals en el menor temps possible.