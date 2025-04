Arriba la felicitat a CaixaBank: alegria per a moltes persones en les últimes hores

CaixaBank és una entitat financera més que consolidada. Els seus resultats i trajectòria l'avalen i la seva visió de futur fa que cada vegada siguin més els que confiïn en ella. En aquest sentit, els seus accionistes estan d'enhorabona en les últimes hores, i per una bona raó.

La Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank ha aprovat la totalitat dels acords proposats. Tot això en una trobada marcada per la satisfacció dels inversors i la reafirmació del compromís social i financer de l'entitat. Entre els més destacats figura l'aprovació del dividend complementari de 0,2864 euros bruts per acció amb càrrec als beneficis de 2024.

Aquest segon pagament, sumat al dividend de 0,1488 euros distribuïts al novembre, eleva la retribució total en efectiu als accionistes a 0,4352 euros per acció. El que representa un increment de l'11% respecte a l'exercici anterior. La quantia total destinada a dividends arriba als 3.096 milions d'euros, el que suposa un payout del 53,5% del benefici net consolidat.

CaixaBank com a motor de progrés per al nostre país

Si se sumen les recompres d'accions ja executades o anunciades, el retorn total per als accionistes frega els 5.100 milions d'euros. Durant la seva primera intervenció com a president davant la Junta, Tomàs Muniesa va destacar l'honor que representa liderar un banc amb una història centenària. Va subratllar la importància de mantenir els valors fundacionals i el paper clau de CaixaBank com a motor de progrés.

“Sempre hem estat aquí per als nostres clients. Avui seguim sent un referent, amb una aportació de l'1,18% al PIB nacional i més de 46.000 empleats”, va assegurar. Muniesa també va reflexionar sobre el context geopolític global, marcat per la polarització i la incertesa.

A més, va tenir un gest de solidaritat amb els afectats per la DANA, destinant cinc euros per cada participació de la Junta al pla de resposta de Creu Roja. Per la seva banda, Gonzalo Gortázar, conseller delegat, va presentar un balanç molt positiu de l'exercici 2024. Amb un benefici net de 5.787 milions d'euros i una rendibilitat sobre recursos propis (ROE) del 15,4%.

Una entitat financera amb visió de futur

Segons va explicar, això ha estat possible gràcies a l'impuls de l'activitat comercial, la prudència en la gestió del risc i la sòlida tasca de tota la plantilla. Gortázar va presentar també les línies mestres del nou Pla Estratègic 2025-2027, que aposta pel creixement, la transformació tecnològica i la sostenibilitat. Entre els objectius destaquen la mobilització de més de 100.000 milions d'euros en finançament sostenible i el reforç de la inclusió social.

La Junta va aprovar igualment la renovació de comptes, la reelecció de l'auditor i diversos nomenaments en el Consell d'Administració. En aquest cas, manté una estructura de 15 membres amb un 60% d'independents i un 40% de dones. En paraules de Muniesa i Gortázar, l'èxit de CaixaBank es deu al compromís del seu equip i a la ferma missió d'estar sempre al costat de la societat.