Aviso urgente de Hacienda: este es el error que trae locos a millones de españoles

Al realizar la Declaración de la Renta, es común encontrarse con obstáculos técnicos que dificultan el proceso. Uno de los problemas más frecuentes es el error 401, que puede generar frustración y retrasos. A continuación, explicaremos en qué consiste este error, por qué ocurre y cómo solucionarlo de manera sencilla.

Hacienda avisa de este error al hacer la Declaración de la Renta: mucho ojo

El error 401 aparece cuando intentamos acceder a la página de la Agencia Tributaria y se nos deniega el acceso. Este código indica que la solicitud no se ha completado porque carece de credenciales de autenticación válidas para el recurso deseado. En otras palabras, el servidor no nos reconoce como usuarios autorizados para ingresar o realizar ciertas operaciones.

Las causas más comunes del error 401 son que si el certificado digital ha expirado o ha sido revocado, el sistema no lo aceptará. También que el tipo de certificado que se está utilizando no es adecuado para el servicio al que se desea acceder. Además, puede haber problemas de autenticación o autorización por unas credenciales incorrectas o que el servidor no reconoce al usuario como autorizado.

¿Cómo corregir el error 401?

Para solucionar este problema y presentar la Declaración de la Renta sin inconvenientes, sigue estos pasos. Accede a la página de la entidad emisora de tu certificado y si este es de la FNMT o DNI electrónico, puedes verificar su estado en la web de la FNMT.

Si el certificado está caducado o revocado, deberás solicitar uno nuevo. Revisa si en el almacén de certificados de tu navegador existen certificados caducados o revocados. Si es así, elimínalos para evitar interferencias con el certificado válido.

Asegúrate de que tu antivirus no esté bloqueando el certificado. Realiza un análisis completo del sistema para descartar la presencia de malware que pueda estar causando el problema. Las cookies y la caché desactualizadas pueden impedir la autenticación correcta, por lo que borra estos datos desde la configuración de tu navegador.

Es esencial para acceder a los servicios online de la Agencia Tributaria

Asegúrate de que la dirección web que estás intentando acceder es la correcta y está bien escrita. Verifica que el nombre de usuario y la contraseña que estás utilizando son correctos. Si es necesario, restablece la contraseña.

Algunos complementos del navegador pueden interferir con la autenticación. Intenta desactivarlos temporalmente para ver si el problema se resuelve.

Solucionar el error 401 es esencial para poder presentar la Declaración de la Renta sin contratiempos. Ignorar este problema puede resultar en retrasos, posibles sanciones y complicaciones adicionales. Además, mantener nuestros certificados y sistemas actualizados garantiza una mayor seguridad en nuestras gestiones fiscales.