Eufòria total a BBVA després de confirmar-ho avui: els seus clients no poden alegrar-se més

BBVA viu un moment d'eufòria després de ser reconegut novament com el millor banc a Espanya per la prestigiosa publicació financera The Banker, pertanyent al grup Financial Times. Aquest guardó, que ja va obtenir el 2022, destaca la ferma aposta del banc per la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.

L'alegria a BBVA és palpable. Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA a Espanya, va expressar que aquest premi "suposa un reconeixement a l'esforç i la dedicació de tot BBVA. Ajuda a seguir innovant i integrant les últimes tecnologies en el dia a dia per oferir un servei diferencial als clients del banc".

BBVA està d'enhorabona: el millor banc tecnològic a nivell mundial

Entre els motius que han portat The Banker a atorgar aquest reconeixement es troba la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) com a pilar estratègic. BBVA ha implementat més de 1.100 models d'IA que permeten als clients interactuar amb eines que prediuen les seves necessitats financeres i suggereixen solucions personalitzades.

A més, l'entitat ha reforçat la seva infraestructura de ciberseguretat mitjançant sistemes avançats de detecció d'amenaces que utilitzen IA i machine learning, promovent mètodes d'autenticació biomètrica i campanyes educatives com "Cibersencillo" per sensibilitzar els clients sobre riscos digitals.

BBVA se situa líder en la protecció de dades

La innovació es reflecteix en serveis que milloren l'experiència del client, com la integració de la Clau PIN per agilitzar l'obertura de comptes i la concessió de crèdits, permetent als clients accedir a préstecs i altres serveis sense tràmits en persona. Aquestes mesures reforcen la confiança dels clients i posicionen a BBVA com a líder en la protecció de dades.

El compromís de BBVA amb la sostenibilitat ha estat un altre factor clau en aquest reconeixement. L'entitat recolza particulars i empreses a reduir la seva petjada de carboni, oferint el finançament d'instal·lacions d'energia renovable i mobilitat elèctrica. El 2023, el 80% de la seva cartera de préstecs es va destinar a clients amb menors petjades de carboni, finançant la instal·lació de 16.500 panells solars, i una quota del 35%.

'Aquest premi reconeix la nostra estratègia digital', declaren des de BBVA

La Fundació Microfinances BBVA també ha estat reconeguda per la seva contribució a la inclusió financera, recolzant sis milions d'emprenedors de baixos recursos des de la seva creació el 2007. Aquest esforç ha estat destacat per The Banker com un exemple de com les microfinances poden generar resultats tangibles.

David Puente, responsable global de Client Solutions a BBVA, ha assenyalat que "aquest premi reconeix la nostra estratègia digital, que se centra a millorar el servei als nostres clients fent-los la vida més fàcil i oferint-los suport i noves oportunitats".