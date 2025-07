Banco Santander alerta milers de clients espanyols: vigila molt amb això

El Banco Santander ha llançat un avís contundent als seus clients sobre certes operacions i qui no ho respecti pot tenir problemes. Així ho han explicat amb claredat des del banc, buscant evitar fraus i amb l'objectiu de complir la normativa vigent.

El banc recorda que, per defecte, qualsevol transferència realitzada a través de les seves plataformes digitals —app, Banca Online o telèfon— té un topall obligatori.

Banco Santander aclareix tots els dubtes: no et pots passar de la ratlla

Estem parlant de 6.000 € per operació. Això és el que apareix al Contracte de Banca Digital, signat per tots els clients en activar-lo. Si algú intenta enviar més d'aquesta xifra sense haver modificat prèviament el límit, l'operació serà rebutjada automàticament.

I no és que el banc estigui “frenant”: la restricció està inclosa a les condicions, ben visibles per a qui hagi llegit el contracte. Si el teu límit actual és inferior a 6.000 €, pots ampliar-lo fins a aquesta xifra des de l'app o el web de manera senzilla. Només necessites el teu DNI, la teva clau d'accés, signatura electrònica activa i el codi que rebis per SMS.

Però si superes aquests 6.000 €, la cosa canvia: només es pot pujar el topall màxim a 30.000 €, i exclusivament a l'oficina o via Superlínia, el servei telefònic de Santander.

El que et passarà si no respectes el límit: Santander és taxatiu

Si intentes fer una transferència per sobre del límit digital, la plataforma senzillament la rebutjarà. Diners aturats, operació denegada i més d'un ensurt per a qui no estigui al dia.

D'altra banda, la normativa fiscal (Llei 10/2010) i altres regulacions d'Hisenda exigeixen que qualsevol transferència que superi els 10.000 € sigui notificada. Això no implica sanció automàtica, però sí que Hisenda et pot demanar justificants o respostes.

Si s'oculta o no es justifica l'origen de fons superiors a aquest llindar, les multes oscil·len entre 600 € i fins al doble de l'import. I fins i tot 60.000 – 150.000 € en els casos més greus.

Què diu el banc sobre la normativa?

Banco Santander insisteix en dos punts fonamentals. El límit de 6.000 € per operació és obligatori tret que el client el modifiqui segons les vies previstes.

La Llei exigeix notificar a Hisenda qualsevol moviment que superi els 10.000 €. Santander actua com a intermediari obligat per a aquesta tasca, encara que no creu sancionar-ho directament.