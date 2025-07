Avís important de Banc Sabadell: està més que confirmat, el canvi arriba ja

El Banc Sabadell ha fet un pas endavant que està fent respirar tranquils els seus clients. Finalment resol molts dubtes freqüents i facilita el contacte. L'entitat catalana ha fet una picada d'ullet clara i els seus clients ho han rebut de la millor manera possible.

Banc Sabadell ha reforçat el seu assistent virtual, disponible 24 h al dia, cada dia. Ara pots fer-li preguntes senzilles sobre els teus comptes, targetes o hipoteques, i rebre respostes immediates sense haver de navegar per menús complicats.

Banc Sabadell passa a l'acció per a l'aplaudiment de molts: això ho canvia tot

Aquest assistent es combina amb videotutorials curts, de menys d'un minut, on expliquen pas a pas com fer operacions bàsiques. Un recurs molt intuïtiu, perfecte per a clients que prefereixen aprendre amb un vídeo senzill.

Al mateix temps, el banc ha perfeccionat clarament les formes de contacte. Ha habilitat un formulari al seu web, amb només unes dades i un camp de consulta, perquè qualsevol dubte quedi registrat i respost sense demores.

Però el més innovador és el canal dedicat a l’accessibilitat: hi ha un telèfon gratuït per a persones que necessitin ajuda amb el web o l'app, i un correu electrònic: accesibilidad@bancsabadell.com.

Una atenció al client més inclusiva i còmoda

A més, ha posat a disposició la videotrucada amb intèrpret de llengua de signes, tant en remot com a l’oficina. Tot això demostra un clar pas endavant cap a una atenció al client més inclusiva i còmoda.

Alhora, a la seva app i al web, Sabadell ha redissenyat els menús perquè els apartats més utilitzats estiguin a mà. Tenen noves seccions agrupades de manera lògica, com “Operativa diària”, “Transferències” o “Targetes”, perquè no hagis de buscar què volen dir termes foscos. Fins i tot s'ha afegit una opció “SOS Ajuda Urgent”, pensada per a casos crítics com robatori de dades o bloqueig de targeta.

No es tracta de publicitat buida

Aquest conjunt de millores aconsegueix una cosa molt aclaridora: resoldre els dubtes més freqüents dels clients. Ara, Banc Sabadell ho explica tot amb passos clars, accessibles i visuals. El feedback no s'ha fet esperar: els usuaris destaquen la facilitat per localitzar el que busquen, sense menús enrevessats ni esperes interminables.

El banc català demostra que l'atenció al client no és només un tràmit: és una millora contínua. Es percep que aquestes millores van ser dissenyades pensant en la gent.

L'atenció telefònica gratuïta, el correu especialitzat en accessibilitat i la videotrucada per a persones amb discapacitat són gestos notables. No es tracta de publicitat buida: darrere hi ha una formació específica a empleats per a una atenció de qualitat, seguint estàndards moderns de disseny (WCAG 2.2 AA).