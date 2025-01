CaixaBank els hi posa en safata a molts espanyols: paguen una fortuna per això

CaixaBank, una de les principals entitats bancàries d'Espanya, ha obert recentment la seva borsa de treball amb 50 vacants disponibles. Aquesta és una oportunitat excel·lent per a aquells que busquen incorporar-se al sector financer.

I és que l'entitat ofereix condicions laborals atractives. Unes que inclouen contractes indefinits i jornades intensives de 8:00 a 15:00 hores.

CaixaBank ofereix ofertes de treball suculentes: 50 vacants

Les vacants es distribueixen en diverses àrees i ubicacions. Alguns dels llocs destacats inclouen el de gestor de finançament especialitzat. Ubicat a Madrid (Las Rozas) i Barcelona (carrer Sabino de Aranda), es requereix titulació superior en Ciències Econòmiques o Administració d'Empreses.

També busquen un gerent d'estratègia de màrqueting digital. Una persona amb experiència mínima de 10 anys, orientació a resultats i domini de l'anglès i altres idiomes.

Gestor de validació de risc de mercat, operacional i actuarial: Posicions a Madrid i Barcelona. Es requereix titulació en Matemàtiques, Física, Economia, ADE, Empresarials o qualsevol enginyeria, a més de maneig avançat d'Excel i aplicacions de tractament de dades.

Product manager en plataforma mòbil i web: Es sol·licita titulació superior en enginyeria, ADE o similar. També experiència en desenvolupament i llançament d'aplicacions mòbils i almenys 5 anys en el sector financer.

Project manager innovation: Requereix grau universitari. Valorant-se màster o postgrau, formació en anàlisi de dades i bon nivell d'anglès parlat i escrit.

Advocat penalista en A.J.C. litigació: Posicions a Barcelona i Madrid. Es valora anglès professional, competències digitals avançades, resiliència i pensament analític.

Programes per a becaris

CaixaBank també ofereix oportunitats per a estudiants a través de programes de pràctiques universitàries. Per exemple, hi ha vacants a Barcelona per a estudiants que hagin completat almenys 120 crèdits, amb una durada de març a setembre.

A més, l'entitat ha anunciat que en els pròxims tres anys incorporarà a la seva plantilla a 3.000 empleats menors de 35 anys amb perfil tècnic. Ho farà en la seva línia amb el seu Pla Estratègic 2025-2027.

Condicions laborals i salarials

Treballar a CaixaBank no només ofereix estabilitat laboral, sinó també condicions salarials competitives. Per exemple, el sou per a un gestor és d'aproximadament 2.750 euros mensuals, mentre que per a un data scientist pot arribar als 4.000 euros mensuals.

A més, l'entitat promou la promoció interna i ofereix beneficis com plans de pensions, assegurances de salut i condicions financeres especials per als seus empleats. Per optar a aquestes posicions, és desitjable comptar amb un bon nivell d'anglès, maneig del paquet Office (especialment Excel i Word) i formació financera. L'experiència i formació específica dependran del lloc al qual s'aspiri.

Com postular

Els interessats poden accedir al portal de treball de CaixaBank per consultar les vacants disponibles i enviar la seva candidatura. És recomanable mantenir el perfil actualitzat i destacar les fortaleses en la carta de presentació per augmentar les possibilitats d'èxit.