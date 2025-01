Avís d'Hisenda: si guanyes això, et lliures de fer la Declaració de la Renda

El 2025, l'Agència Tributària ha introduït una important novetat que afecta milions de contribuents a Espanya. El mínim exempt de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s'ha incrementat. El que implica que més persones estaran exemptes de presentar la Declaració de la Renda corresponent a l'exercici 2024.

Avís d'Hisenda: increment del mínim exempt en l'IRPF

Segons la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el nou límit exempt per tributar s'ha elevat a 15.876 euros anuals. Això significa que els treballadors que percebin fins a aquesta quantitat no estaran obligats a declarar l'IRPF.

Aquest ajust està en línia amb l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que s'ha establert en 1.134 euros bruts mensuals en 14 pagues. Això fa un total de 15.876 euros anuals.

Beneficiaris de la mesura

Aquesta modificació beneficia aproximadament 5,2 milions de contribuents, incloent assalariats i pensionistes amb rendes baixes i mitjanes. S'estima que l'estalvi total en el pagament de l'IRPF per a aquests contribuents serà d'aproximadament 1.385 milions d'euros el 2024.

Per a aquells que reben ingressos de dos o més pagadors, el límit exempt es manté en 15.000 euros anuals. Això sí, sempre que la suma percebuda del segon i restants pagadors no superi els 1.500 euros.

Per exemple, si una persona rep 14.000 euros d'un primer ocupador i 1.000 euros d'un segon, no estarà obligada a presentar la declaració. No obstant això, si del segon pagador rep més de 1.500 euros, haurà de presentar la declaració si els seus ingressos totals superen els 15.000 euros.

Consideracions addicionals d'Hisenda: pren nota

És important tenir en compte que, encara que no s'estigui obligat a presentar la declaració de la renda, en alguns casos pot ser beneficiós fer-ho. Per exemple, si s'han practicat retencions al llarg de l'any, és possible que en presentar la declaració s'obtingui una devolució. A més, certs beneficis fiscals o deduccions només són aplicables si es presenta la declaració.

Aquest increment del mínim exempt en l'IRPF representa una mesura significativa per part d'Hisenda per alleujar la càrrega fiscal dels treballadors amb ingressos més baixos. Adaptant-se a les noves realitats econòmiques i salarials del país.