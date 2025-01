Molt de compte amb Hisenda: aquest simple gest et farà pagar molts diners

L'Agència Tributària, coneguda com a Hisenda, ha llançat un advertiment important per als contribuents que presenten la seva Declaració de la Renda. Un error comú pot resultar en una multa de 200 euros. És essencial prestar atenció als detalls en completar la declaració per evitar sancions innecessàries.

Errors en la Declaració de la Renda: què succeeix si en comets un

Cometre errors en la Declaració de la Renda pot tenir conseqüències financeres. Si presentes una declaració incorrecta que perjudiqui a Hisenda, és a dir, que hagis de pagar més del que correspon, podries enfrontar-te a una sanció.

La multa mínima en aquests casos és de 200 euros. Per exemple, si oblides declarar ingressos addicionals o apliques deduccions incorrectes, Hisenda pot imposar aquesta penalització.

La multa varia si Hisenda detecta l'error o si l'avisa el contribuent

Si Hisenda detecta l'error abans que el corregeixis, la sanció pot ser més severa. En aquest cas, la multa podria ser un percentatge de l'import que hauries d'haver pagat, depenent de la gravetat de l'error.

No obstant això, si ets tu qui informa a Hisenda sobre l'error abans que ells el descobreixin, la sanció sol ser menor. Per tant, és recomanable revisar acuradament la teva declaració i corregir qualsevol error al més aviat possible per minimitzar possibles multes.

Atent a això de la 'Campanya de la Renda 2024': pren nota

Sobre la Campanya de la Renda 2024, és fonamental estar al corrent dels terminis establerts per evitar sancions per presentacions tardanes. La campanya sol iniciar a l'abril i finalitzar al juny, encara que les dates exactes poden variar cada any. Per exemple, el 2025 la campanya començarà el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny.

Per evitar errors i possibles sancions, revisa les teves dades personals. Assegura't que el teu nom, adreça i NIF estiguin correctes.

Inclou tots els teus ingressos: Declara totes les fonts d'ingressos, incloent salaris, lloguers i altres.

Aplica les deduccions correctament: Informa't sobre les deduccions disponibles i assegura't d'aplicar-les correctament.

Revisa les dades fiscals: Verifica que les dades fiscals proporcionades per Hisenda coincideixin amb les teves.

Sol·licita ajuda si és necessari: Si tens dubtes, considera consultar amb un assessor fiscal o utilitzar els serveis d'ajuda que ofereix l'Agència Tributària.

Recorda que una declaració precisa i puntual no només evita sancions. També garanteix que compleixes amb les teves obligacions fiscals correctament.