Gir de 180 graus a Hisenda: aquests espanyols respiren al final després de confirmar-ho

El 17 de desembre de 2024, el Tribunal Suprem va emetre una sentència que ha suposat un alleujament significatiu per a molts autònoms a Espanya. Aquesta decisió estableix que l'Agència Tributària està obligada a notificar als contribuents mitjançant correu electrònic o carta certificada, i que l'ús exclusiu de la bústia electrònica no és suficient.​

Alegria dels autònoms després de la sentència del Suprem: Hisenda ha d'avisar millor

Els autònoms han rebut amb entusiasme aquesta sentència, ja que molts d'ells s'enfrontaven a sancions a causa de notificacions que mai van arribar a conèixer. La dependència exclusiva de la bústia electrònica de l'Agència Tributària deixava a molts professionals en situació d'indefensió. Especialment a aquells menys familiaritzats amb les eines digitals.

Amb tot, es garanteix que les comunicacions importants arribin de manera efectiva, evitant multes per desconeixement.​ Segons la sentència, Hisenda ha d'assegurar-se que les seves comunicacions arribin correctament al contribuent.

Això implica que, a més de la bústia electrònica, és obligatori utilitzar mètodes tradicionals com el correu electrònic o la carta certificada. D'aquesta manera, es reforça la seguretat jurídica i es protegeix el contribuent de possibles sancions derivades d'una falta de comunicació efectiva.​

Insuficiència de la bústia electrònica com a única via de comunicació

La bústia electrònica, encara que és una eina útil, ha demostrat ser insuficient com a únic mitjà de comunicació. Molts contribuents no consultaven regularment aquesta bústia, cosa que provocava que desconeguessin notificacions importants i, en conseqüència, fossin sancionats.

La sentència reconeix aquesta realitat i estableix que l'Agència Tributària ha d'utilitzar mitjans que garanteixin la recepció per part del contribuent. El Tribunal argumenta que confiar únicament en la bústia electrònica pot generar situacions d'indefensió. Especialment per a aquells que no estan familiaritzats amb les tecnologies digitals.​

Implicacions futures de la sentència

A partir d'aquesta resolució, s'espera que l'Agència Tributària adapti els seus procediments de comunicació per complir amb el que ha dictaminat el Tribunal Suprem. Això significa que, a més de les notificacions a la bústia electrònica, els contribuents rebran avisos per correu electrònic o carta certificada.

Aquesta mesura busca garantir que tots els contribuents, independentment de la seva familiaritat amb les eines digitals, estiguin degudament informats i puguin complir amb les seves obligacions fiscals sense por a sancions inesperades.