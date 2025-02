CaixaBank, BBVA i Banco Santander ho confirmen: no diguis això o te'n penediràs

En l'era digital actual, les estafes bancàries s'han tornat cada cop més sofisticades. Entitats com CaixaBank, BBVA i Banco Santander han emès alertes per protegir els seus clients de pràctiques fraudulentes.

Una de les més perilloses és la suplantació d'identitat o phishing. I és que els estafadors es fan passar per representants del banc per obtenir informació confidencial.​

Compte amb l'alerta confirmada per BBVA, CaixaBank i Banco Santander: molt atent

Els tres bancs han advertit sobre intents de frau en què els delinqüents es presenten com a empleats de l'entitat. Utilitzen trucades telefòniques, correus electrònics o missatges de text per sol·licitar dades personals o bancàries. És essencial recordar que els bancs mai demanen informació sensible a través d'aquests mitjans.​

Quin dada mai hem de donar per telèfon? Ni de bon tros

Mai hem de proporcionar contrasenyes, codis de seguretat o informació personal sensible durant una trucada telefònica, especialment si no hem iniciat la comunicació. Els bancs mai sol·liciten aquestes dades per telèfon i ho has de saber.​

Els estafadors es fan passar pel banc perquè això genera confiança en la víctima. En suplantar una entitat financera reconeguda, augmenten les possibilitats que la persona proporcioni informació confidencial sense sospitar del frau.​

Això hem de fer si veiem alguna cosa estranya: BBVA, CaixaBank i Santander ho asseguren

Si rebem una comunicació sospitosa, no hem de proporcionar informació personal.​ Tampoc hem de fer clic en enllaços ni descarregar arxius de missatges sospitosos.​

Contacta directament amb el banc a través dels seus canals oficials per verificar l'autenticitat de la comunicació. A més, informa el banc sobre l'intent de frau perquè prenguin les mesures oportunes.

Per què ens convé fer cas a aquests bancs? És vital fer-ho

Seguir aquestes recomanacions és vital per protegir les nostres finances i dades personals. La prudència i la vigilància són les nostres millors eines contra els fraus.

En estar informats, reduïm el risc de ser víctimes d'estafes que poden buidar el nostre compte. Amb tot, evitarem que puguin causar danys financers.​ Recorda que la seguretat del teu compte depèn de la teva prudència i de seguir les recomanacions del teu banc.