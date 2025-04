Aviso especial de CaixaBank a todos sus clientes: ya está confirmado, será en agosto

Grandes noticias de CaixaBank. El Cap Roig Festival, uno de los eventos musicales más esperados del verano y organizados por la entidad, se prepara para una edición muy especial. En su 25.º aniversario, el festival ha conseguido sumar a una de las voces más aclamadas del jazz y el pop contemporáneo, Michael Bublé.

El cantante canadiense será el encargado de clausurar este evento con un concierto exclusivo en España. La cita será el 19 de agosto, y promete ser una noche inolvidable. Será en un formato íntimo que dista de los grandes estadios a los que está acostumbrado.

Con más de 75 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, es una de las figuras más influyentes de la música internacional. Ha sido galardonado con 5 premios GRAMMY y 15 JUNO Awards, y su estrella brilla en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Desde su debut en 2003, ha conquistado las listas de éxitos con álbumes inolvidables. Su último trabajo, The Best of Bublé, repasa sus grandes éxitos y está siendo un éxito rotundo entre sus seguidores.

CaixaBank presenta un cartel de lujo para un aniversario único

Con esta incorporación, el Cap Roig Festival reafirma su compromiso de ofrecer una programación de primer nivel. Este año, en su 25.º aniversario, se celebrarán 25 conciertos. Una cifra simbólica que resalta la importancia de este evento para la cultura veraniega en la región.

Los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que incluye nombres destacados de la música nacional e internacional, desde Rosario, que ya ha agotado las entradas para el 8 de agosto. Hasta los últimos billetes disponibles para los conciertos de Simple Minds, el 18 de julio, y Antonio Orozco, el 6 de agosto.

El festival ha conseguido una acogida excepcional entre el público, con más del 60% de las entradas ya vendidas. Un hecho que demuestra el interés por este evento que se ha consolidado como uno de los más importantes de la temporada estival. El ambiente único del castillo de Cap Roig, rodeado por uno de los jardines botánicos más espectaculares del Mediterráneo, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de la música.

El compromiso social de CaixaBank con el Cap Roig Festival

Este año, como parte de su celebración, el Cap Roig Festival amplía su proyecto social, Cap Roig Solidari. Este tiene como objetivo destinar parte de la recaudación de cada concierto a proyectos sociales en la región de Gerona. Entre las entidades beneficiarias se encuentran el Centro Ocupacional y Especial de Trabajo Tramuntana, la Asociación Pots, el Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundación Vimar y la Fundación Arcadi Armangue Barceló.

Las entradas para el esperado concierto de Michael Bublé, que se celebrará el 19 de agosto, ya están a la venta desde el lunes en la web oficial del festival.

Si eres cliente de CaixaBank, te recomendamos estar atento a las novedades y ofertas especiales que podrían estar disponibles para ti. Y es que el banco sigue siendo un gran aliado de la cultura en España, apoyando eventos como el Cap Roig Festival. Un festival que, año tras año, atrae a miles de personas de todas partes del mundo.