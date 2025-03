Atent a l'últim de BBVA: ho notaràs en pocs dies, és una bogeria

BBVA ha compartit a les seves xarxes diverses recomanacions per ajudar els seus clients a reduir el consum energètic i estalviar en la factura. Aquestes suggeriments inclouen des de petits canvis en els hàbits diaris fins a millores en l'eficiència dels sistemes de la llar.

Realitzar ajustos senzills a la llar pot tenir un impacte significatiu en el consum energètic. Substituir les bombetes incandescents per bombetes LED o de baix consum pot reduir la despesa energètica fins a un 80%. A més, aprofitar la llum natural i apagar els llums en habitacions desocupades contribueix a l'estalvi.

BBVA treu de l'apuro a molts: petits canvis que et faran estalviar a final de mes

Molts dispositius continuen consumint energia fins i tot quan no estan en ús. Desconnectar aparells com televisors, ordinadors i carregadors quan no s'utilitzen pot disminuir el consum "fantasma" i reflectir-se positivament en la factura.

Utilitzar programes de rentat en fred o omplir completament el rentaplats abans de posar-lo en marxa són pràctiques que optimitzen el consum energètic. També ho és evitar obrir el forn innecessàriament durant el seu ús.

Millores a la llar per a un major estalvi: BBVA ho té clar

A més dels canvis en els hàbits diaris, un bon aïllament en parets, sostres i finestres manté la temperatura interior, reduint la necessitat de calefacció a l'hivern i d'aire condicionat a l'estiu.

Sistemes de climatització eficients: Mantenir el termòstat a 26°C o més durant l'estiu i a 20-21°C a l'hivern és suficient per mantenir el confort. A més, ventilar l'habitatge en les hores més fresques i tancar persianes durant les hores de més calor ajuda a mantenir una temperatura agradable.

Instal·lació de panells solars: Aprofitar l'energia solar per generar electricitat o escalfar aigua pot reduir significativament la dependència de la xarxa elèctrica. Podria disminuir la factura de la llum a llarg termini.

Un canvi significatiu en l'estalvi

Implementar aquestes recomanacions no només contribueix a l'economia domèstica, sinó que també promou un ús més responsable i sostenible dels recursos energètics. BBVA, en proporcionar aquestes pautes, demostra el seu compromís amb el benestar financer dels seus clients i amb la protecció del medi ambient.

Per maximitzar l'estalvi energètic, també es suggereix optimitzar l'ús de la nevera. Situar-la lluny de fonts de calor com forns o la llum solar directa millora la seva eficiència.

Col·locar mobles o roba sobre els radiadors dificulta la distribució de la calor, augmentant el consum energètic. Apagar les cuines elèctriques uns minuts abans de finalitzar la cocció permet aprofitar la calor restant sense consum addicional.

En adoptar aquests canvis i seguir les recomanacions de BBVA, és possible notar una reducció en la factura de la llum, millorant la salut financera i contribuint a la cura del planeta.