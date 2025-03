Ja es pot demanar: la beca de fins a 2.700 euros que ofereixen avui mateix a Catalunya

Qualsevol ajuda és bona, i més quan es tracta d'un impuls econòmic en una família. Així que els que necessiten un suport extra per solucionar les despeses dels seus fills estan d'enhorabona. Això sí, tot té el seu procés i rebre una beca no sempre és fàcil, per la qual cosa és necessari informar-se bé amb anterioritat.

En aquest sentit, el Ministeri d'Educació ha obert el termini de sol·licitud per a la convocatòria general de beques per al curs 2025-2026. Els estudiants interessats podran presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 14 de maig a través de la web oficial del Ministeri. Amb un pressupost de 2.544 milions d'euros, aquestes beques són dirigides a estudiants universitaris i d'ensenyaments artístics superiors.

També podran beneficiar-se alumnes de Batxillerat, Formació Professional i altres ensenyaments no universitaris. Els sol·licitants hauran de completar un formulari amb dades provisionals, els quals podran modificar posteriorment. Això es deu al fet que la convocatòria exigeix la sol·licitud en aquestes dates, fins i tot si els alumnes encara no coneixen les qualificacions.

Quants diners pot rebre cada família gràcies a la beca

Quant a les quanties econòmiques, l'ajuda associada a la renda familiar s'estableix en 1.700 euros. D'altra banda, l'ajuda per al canvi de residència s'incrementa fins als 2.700 euros, en comparació amb els 2.500 euros de l'any anterior. Així mateix, la quantitat destinada a premiar l'excel·lència acadèmica oscil·larà entre els 50 i 125 euros.

El Ministeri ha subratllat l'augment de l'ajuda per al canvi de residència, una mesura que beneficiarà aproximadament 101.000 estudiants. Especialment, aquells que resideixen en zones rurals i necessiten traslladar-se a altres municipis per continuar amb els seus estudis. Una de les principals novetats és l'equiparació dels estudiants d'ensenyaments artístics superiors amb els universitaris.

Això afavorirà prop de 7.000 joves. A més, s'ha incrementat en un 25% la quantia fixa per a aquells universitaris o d'ensenyaments artístics superiors que acreditin una discapacitat d'entre el 25% i el 65%. Aquesta mesura complementa la ja existent per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Els casos més delicats

D'altra banda, els alumnes afectats per la DANA no veuran reflectides en els seus rendiments patrimonials les subvencions estatals rebudes per aquest motiu. A més, els requisits acadèmics han estat flexibilitzats per a aquelles persones majors d'edat que acreditin ser víctimes de violència sexual. D'aquesta manera, s'han equiparat als menors en la mateixa situació i a les víctimes de violència de gènere.

Els interessats a sol·licitar aquestes ajudes poden fer-ho a través de l'apartat de Beques i Ajudes a la web del Ministeri d'Educació. Sens dubte, es tracta d'una bona oportunitat per ajudar a aquelles famílies que afronten amb dificultat les despeses universitàries dels seus fills. Ara només falta tenir sort i esperar que les concedeixin.