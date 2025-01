Avís contundent de Banc Sabadell: fes-ho avui o et podries quedar sense res

Banco Sabadell ha emès un advertiment clar: per protegir els teus diners i la teva informació privada, és essencial prendre mesures de seguretat en línia. Els ciberdelictes estan en augment, i és fonamental estar alerta per evitar ensurts financers.

L'educació en ciberseguretat és essencial per protegir-nos en l'entorn digital. Estar informat sobre les tàctiques dels ciberdelinqüents i com prevenir atacs pot marcar la diferència. Iniciatives com podcasts i articles educatius ofereixen consells pràctics per mantenir-nos segurs en línia.

Banco Sabadell llança un advertiment: compte amb els fraus digitals

Recentment, s'ha detectat l'enviament de SMS fraudulents que suplanten la identitat d'entitats bancàries per enganyar els clients. Aquests missatges busquen obtenir les teves dades personals o instal·lar malware al teu dispositiu. És important no fer clic en enllaços sospitosos i verificar sempre l'autenticitat dels missatges que reps.

Com crear una contrasenya segura: fes cas a Banco Sabadell

Una contrasenya robusta és la teva primera línia de defensa contra els ciberdelinqüents. Per crear una contrasenya segura, segueix aquests consells. Utilitza almenys 12 caràcters, inclou lletres majúscules i minúscules, números i símbols.

No facis servir informació personal com el teu nom, data de naixement o paraules comunes. A més, no reutilitzis contrasenyes en diferents serveis i canvia les teves contrasenyes periòdicament i no les comparteixis amb ningú.

Consells addicionals per a la teva seguretat en línia

A més d'utilitzar contrasenyes segures, activa la verificació en dos passos en tots els teus comptes importants. Aquesta mesura afegeix una capa extra de protecció que dificulta l'accés no autoritzat, fins i tot si algú aconsegueix la teva contrasenya.

Assegura't que tots els teus dispositius i aplicacions estiguin al dia amb les últimes actualitzacions de seguretat. No facis clic en enllaços ni descarreguis arxius de correus electrònics o missatges sospitosos. Els ciberdelinqüents sovint utilitzen aquestes tàctiques per instal·lar malware al teu dispositiu.

En realitzar compres en línia, prefereix llocs web que comencin per HTTPS i utilitza mètodes de pagament segurs com targetes de crèdit o plataformes reconegudes. Això redueix el risc de frau i protegeix les teves dades financeres.

Les xarxes públiques poden ser insegures, és millor realitzar operacions bancàries o compres en línia des d'una connexió segura i confiable. Al seu torn, monitora els teus estats de compte i moviments bancaris per detectar qualsevol activitat sospitosa. Si notes alguna cosa inusual, contacta immediatament amb el teu banc.