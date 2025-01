Hisenda no avisa més aquests espanyols: ni se t'acudeixi fer-ho o et multaran

L'Agència Tributària ha intensificat la seva vigilància sobre els autònoms que realitzen cobraments en negre, és a dir, ingressos no declarats al fisc. Aquesta pràctica, a més de ser il·legal, comporta sancions severes que poden posar en risc la continuïtat d'un negoci.

Nous mètodes de detecció d'ingressos no declarats: Hisenda es posa seriosa

Hisenda ha implementat tecnologies avançades per identificar ingressos no declarats. Entre les estratègies més recents s'inclouen el monitoratge de xarxes socials. L'Agència Tributària analitza publicacions en plataformes com Instagram, Facebook i TikTok per detectar signes d'activitat econòmica no declarada.

Per exemple, un fotògraf que promociona els seus serveis en aquestes xarxes, però no reflecteix aquests ingressos en les seves declaracions fiscals pot ser objecte d'investigació. A més, els bancs estan obligats a informar sobre transaccions en efectiu superiors a 3.000 euros i sobre cobraments de documents pel mateix import.

Així mateix, amb l'entrada en vigor de la factura electrònica per a pimes i autònoms, Hisenda busca reduir la morositat i limitar els pagaments en negre. Aquesta mesura facilita el control de les operacions econòmiques i assegura una major transparència fiscal.

Conseqüències dels cobraments en negre

Realitzar cobraments en negre pot comportar greus sancions per als autònoms. Les sancions poden variar segons la gravetat de la infracció, però solen oscil·lar entre el 50% i el 100% de l'import no declarat. En casos extrems, la multa pot arribar al 150% si es considera una infracció molt greu.

Si Hisenda detecta ingressos no declarats, a més de la multa, exigirà el pagament dels impostos deguts amb interessos de demora. Un cop detectada una irregularitat, l'autònom pot ser objecte d'inspeccions més freqüents i detallades. El que implica una major càrrega administrativa i possibles sancions addicionals si es troben noves discrepàncies.

Amb tot, ser sancionat per pràctiques il·legals pot afectar la reputació professional, generant desconfiança entre clients i proveïdors, i perjudicant la continuïtat del negoci.

Això és el que hauries de fer per evitar sancions d'Hisenda

Per mantenir-se en el marc de la legalitat i evitar sancions, es recomana declarar tots els ingressos. És fonamental reflectir en les declaracions fiscals la totalitat dels ingressos obtinguts, sense ometre cap font d'ingressos. Apunta aquests altres consells igual de vàlids: