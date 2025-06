Aplaudiment unànime a CaixaBank després de la darrera decisió: molts ho agraeixen

La jubilació ja no significa aturar-se. Viure fins als 90 anys o més és cada cop més comú a Espanya, i això planteja noves preguntes. Què fer amb tants anys?

Més que una retirada, la jubilació s'ha transformat en una etapa activa, plena de projectes, viatges, formació i temps per a la família. En aquest context, CaixaBank va reunir experts i clients a Madrid per debatre els reptes i oportunitats que porta aquesta nova realitat.

Un canvi de paradigma per a la jubilació a Espanya

Durant dècades, la jubilació es veia com el final d'una etapa, el moment de descansar i deixar enrere la vida laboral. Avui, aquesta visió està superada. La longevitat ha canviat les regles i, amb ella, les expectatives de milions d'espanyols.

Ara, molts jubilats volen seguir actius, viatjar, emprendre o fins i tot tornar a estudiar. Viure més temps exigeix pensar en una planificació financera que acompanyi aquest estil de vida.

CaixaBank, conscient d'aquest fenomen, va organitzar la VIII Trobada d'Economia Sènior al seu espai All in One a Madrid. L'esdeveniment va reunir clients, experts i autoritats per analitzar com adaptar el sistema econòmic i social a aquesta realitat creixent. L'entitat bancària es posiciona així com un aliat clau per als seus clients sèniors, oferint solucions que acompanyen aquesta nova etapa vital.

L'acte va comptar amb la intervenció d'Elma Saiz, ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Saiz va destacar que la planificació econòmica és urgent i afecta totes les edats. No és només una preocupació per a qui està a prop de jubilar-se, també els joves han de tenir en compte l'envelliment i l'estalvi a llarg termini.

La ministra va remarcar la importància de construir un Estat del benestar que protegeixi la població més longeva i garanteixi una vida digna i activa. En un país on l'esperança de vida creix, assegurar pensions és només una part del repte. L'objectiu ha de ser crear condicions perquè la gent gran segueixi participant plenament a la societat.

El paper de CaixaBank en la nova economia sènior

En la trobada, CaixaBank va mostrar el seu compromís amb els seus clients més grans. El banc entén que les seves necessitats van més enllà de la jubilació tradicional. Per això ofereix serveis i assessorament personalitzats que ajuden a planificar un futur actiu i segur.

L'All in One de Madrid es va convertir en un espai de diàleg, on clients i experts van compartir experiències i coneixements. CaixaBank aposta per acompanyar els seus clients en totes les fases de la vida, reforçant el seu paper com a soci financer en un món que canvia.