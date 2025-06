És oficial: CaixaBank sorprèn milions de clients amb una notícia que promet

CaixaBank ha fet un pas més enllà amb una iniciativa que està fent parlar molt entre els seus clients i empleats. A l'emblemàtica Casa del Cordón de Burgos, durant el mes de maig, el banc va organitzar una jornada especial dedicada al voluntariat.

Aquesta acció forma part del 'Mes Social'. Es tracta d'un programa dissenyat per fomentar la participació activa en causes solidàries tant entre els treballadors de CaixaBank com entre els seus familiars, clients i la societat en general.

CaixaBank aposta pel voluntariat amb impacte social

La Casa del Cordón va ser l'escenari perfecte per a aquesta activitat que buscava apropar l'experiència del voluntariat a totes les persones vinculades amb CaixaBank. En col·laboració amb l'Associació Parkinson Burgos, la jornada va servir per visibilitzar la realitat de qui conviu amb aquesta malaltia neurodegenerativa. I per oferir un espai de trobada i aprenentatge.

A més, l'activitat va comptar amb la presència del reconegut esportista paralímpic Álvaro Valera. En una xerrada motivacional, Valera va compartir la seva història de superació i esforç, connectant amb els assistents a través d'experiència i resiliència. La seva intervenció va ser clau per inspirar empleats, clients i visitants a involucrar-se més amb el voluntariat i els seus valors.

La jornada també va incloure una exhibició de tennis de taula organitzada per la Federació de Tennis de Taula, que va tenir una doble funció. Entretenir i donar a conèixer l'impacte positiu d'aquest esport per a persones amb parkinson.

Paral·lelament, es va habilitar una zona per practicar escacs en col·laboració amb la Federació d'Escacs de Burgos. Aquest joc, conegut pels seus beneficis cognitius, resulta una teràpia complementària per a qui pateix malalties neurodegeneratives.

Amb aquestes activitats, CaixaBank va aconseguir que els assistents no només passessin un dia diferent. També que comprenguessin de primera mà com el voluntariat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de persones que necessiten suport i companyia.

La visió de CaixaBank: més que un banc, una comunitat solidària

Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank a Castella i Lleó, va ser l'encarregat de presentar la jornada. En les seves paraules, va destacar que el 'Mes Social' representa una oportunitat per “compartir temps, escoltar, acompanyar i posar el cor en tot el que fem”. Segons Cuartero, el voluntariat és una forma d'entendre la realitat des de l'empatia i un mode eficaç per construir comunitat, emfatitzant la faceta humana del banc més enllà de les finances.

Aquesta iniciativa de CaixaBank a Burgos demostra com un banc pot ser un motor de canvi social. En involucrar els seus empleats i clients, reforça el seu compromís amb la societat i promou una cultura de solidaritat que va molt més enllà del servei financer tradicional.